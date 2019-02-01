Боїнг МН17: На Путіна подали рекордний груповий позов родичі загиблих

Родичі жертв збитого над Донбасом малазійського Боїнга МН17 подали в Європейський суд з прав людини рекордний груповий позов проти РФ і президента Володимира Путіна.

За його словами, кількість позивачів на даний момент — 291.

Адвокат подав до Європейського суду з прав людини позов проти РФ і особисто Путіна на 330 мільйонів доларів від особи родичів загиблих під час аварії рейсу.

Нагадаємо, міжнародна Спільна слідча група з розслідування падіння літака рейсу МН17 прийшла до висновку, що малайзійський Боїнг був збитий з установки «Бук», яка прибула в Україну з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, розташованої під Курськом. Bellingcat, The Insider і інші розслідувачі встановили, що участь у перекиданні «Бука» приймав офіцер ГРУ Олег Іванніков.