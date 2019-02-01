У США Мадуро порадили терміново покинути Венесуели

Президенту запропонували амністію.



Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президенту Венесуели Ніколас Мадуро слід прийняти пропозицію про амністію, який зробив йому лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.

У себе в Twitter Болтон порадив Мадуро як можна швидше покинути Венесуели.

“Я бажаю Ніколасу Мадуро і його високопоставленим радників довгої і спокійної пенсії, де-небудь на прекрасному пляжі подалі від Венесуели. Їм слід скористатися амністією президента Гуайдо і виїхати. Чим швидше, тим краще”, – зазначив він.

25 січня Хуан Гуайдо заявив, що Мадуро у разі переходу влади може розраховувати на амністію.

Нагадаємо, 23 січня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе “виконуючим обов’язки президента”. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили список санкцій і тиск на президента Ніколаса Мадуро.

Про підтримку Гуайдо заявили також ЄС, Канада, Ізраїль, Вірменія, Бразилія, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай, Гондурас, Коста-Ріка, Панама, Болівія та інші країни, а також Європарламент.

Лідери Франції й Іспанії дали президенту Венесуели Ніколас Мадуро вісім днів на оголошення про проведення позачергових виборів, інакше вони визнають Хуана Гуайдо президентом країни.

У той же час в РФ визнали Ніколаса Мадуро законним главою держави. До такої позиції також приєднався президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, а також президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ніколас Мадуро заявив, що не має наміру залишати посаду президента Венесуели до закінчення строку повноважень у 2025 році.