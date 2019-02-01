У США зросла кількість загиблих від аномальних морозів

Багато замерзли на вулицях.

Люди загинули в результаті переохолодження або в ході ДТП на зледенілій дорозі. Жертвами негоди стали 12 осіб.

В результаті сильних морозів в США загинули щонайменше 12 осіб.

Деякі люди загинули в результаті аварій на дорогах, інші – від переохолодження на вулиці.

Нагадаємо, в США прийшли аномальні морози, в деяких місцях температура може опуститися до мінус 53 градусів за Цельсієм. Хвиля холодного арктичного повітря з початку тижня паралізувала північний захід США і поширилася на північний схід країни.