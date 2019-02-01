Дружина Луценка назвала Зеленського «російським пропагандистом»

Кандидат у президенти України актор Володимир Зеленський має бізнес в РФ і є російським пропагандистом.

“Останні соціологічні дослідження говорять про те, що у другий тур виборів будуть виходити два кандидати – Порошенко і Зеленський. Мабуть, Юлія Володимирівна Тимошенко у своєму популізмі і в своїх золотих обіцянки пройшла вже той стелю людей, які вірять її побрехенькам та її нещирість. Власне, ми сьогодні розглядати двох кандидатів – Петра Олексійовича Порошенка і Зеленського”, – сказала вона.

Луценко також зазначила, що шоумен Зеленський має в РФ нерухомість, про що сам заявляв.

“Якщо хто не знає, в 12 році журнал Forbes опублікував велике інтерв’ю з Зеленським, де було чітко і попунктно розписано всі його стан як мультимільйонера. Мультимільйонер Зеленський розповів про те, що у нього дуже багато нерухомості в Росії, і він це прямо заявляв. І сьогоднішня декларація Зеленського показує, що у нього є десятки нерухомості і десятки квартир”, – зазначила народний депутат.

Вона також підкреслила, що кандидат у президенти України є російським бізнесменом.

“Він є російським бізнесменом, він отримує донині роялті, тобто кошти за свої права від фільмів, які він зняв в РФ. Він є російським пропагандистом. Я беру на себе сміливість так заявляти. Тому що він отримав 35 мільйонів рублів від Міністерства культури Росії за пропагандистський фільм, який він знімав про похорон Порошенко.

І підтвердженням цього є слова заступника голови громадської ради Міністерства культури РФ Пожигайло, який сказав: “Я бачив ролик про похорон Порошенко. Як по мені, йому, Зеленському, навпаки, треба дати Орден дружби. Зрозуміло, що всі вони там міняють свої позиції. Однак, сьогодні діяльність Зеленського корисна для Росії. Оскільки він топить Порошенко, який дійсно є русофобом”, – підсумувала Луценко.