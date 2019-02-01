Трамп вважає свою роботу збитковою

Трамп втратив багато грошей.

Дональд Трамп заявив про втрату “величезної кількості” грошей за час свого президентства, але цифр не назвав.

Американський лідер Дональд Трамп заявив в інтерв’ю The New York Times, що на посту президента США неможливо багато заробити.

Президент підкреслив, що за час свого президентства він тільки втрачав гроші. “Я втратив величезну кількість грошей, роблячи цю роботу. Ця робота не про гроші”, – сказав Трамп.

За словами Трампа, його фінансові втрати за президентський термін можна виміряти з допомогою “неймовірних цифр”, однак не уточнив, яку саме суму він втратив.