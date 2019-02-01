Apple вдруге за півроку виявила в своїх рядах китайського шпигуна

Інженер був заарештований і звинувачений минулого тижня, якраз перед тим, як він повинен був вилетіти в Китай. Чень був помічений одним зі співробітників Apple, коли робив фотографії 11 січня на робочому просторі. В об’єктив його камери потрапив проект автономного автомобіля компанії.

Apple почала розслідування, виявивши понад 2000 файлів на персональному комп’ютері Ченя, які містять конфіденційну інформацію, йдеться у судових документах. Інженер також визнав, що він скопіював вміст свого робочого комп’ютера Apple на особистий жорсткий диск, що суперечить політиці компанії.

На виявлених у обвинуваченого знімках відображені складальне креслення джгута проводів для автомобілів з автоматичним управлінням, а також діаграма, що показує, як датчики взаємодіють з іншими частинами автомобіля, щоб він працював автономно.

За словами самого інженера, він завантажив інформацію про проект на свій особистий жорсткий диск у якості «страховки» на випадок втрати роботи в компанії. Пізніше Apple дізналася, що він подав заявку на дві роботи в інших компаніях, у тому числі в китайську автомобільну фірму, яка безпосередньо конкурує з проектом Apple.

Примітно, що це вже другий раз за шість місяців, коли громадянину Китаю пред’явлено звинувачення в крадіжці секретів з проекту Apple, існування якого компанія відмовляється навіть публічно визнати.

Нагадаємо, на цьому тижні міністерство юстиції США пред’явило звинувачення китайської технологічної компанії Huawei, звинувативши її в шпигунстві.