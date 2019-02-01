Принц Гаррі порушив заборону дружини на вживання алкоголю

Принц таємно сходив в паб.

Незважаючи на те, що вагітна Меган Маркл категорично заборонила принцу Гаррі вживати алкоголь, так само, як і палити, він зважився на невеликий бунт.

За свідченням очевидця, принц сидів у закладі The Sands End Pub в Фулхемі ввечері 30 січня.

“Команда охоронців в цивільному провела Гаррі в бар, оточивши його, щоб до нього не приставали”, – розповів інформатор.

Повідомляється, що цей паб належить хрещеному принца, і це місце – для нього особливе. Раніше він приводив сюди і Меган, однак після того, як стало відомо, що його дружина вагітна, Гаррі відмовився солідарності з коханою вживати будь-який алкоголь.