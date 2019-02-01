Нетрі від 1,5 тисяч. Дорога комуналка змушує людей масово з’їжджати з квартир у гуртожитках, гаражі та підсобки

Знімні квартири в Києві стають не по кишені мешканцям. Напередодні нового сезону — восени минулого року орендні ставки підскочили в середньому на 20%.

Тоді господарі пояснювали підвищення своїх апетитів загальною інфляцією в країні і активізацією фіскальної служби, мовляв, не сьогодні, так завтра доведеться платити податки зі здається в найм житла. У підсумку мінімальна вартість середньостатистичної одинички в житловому стані підскочила відразу на 800-1 тисячу гривень — до 5 тисяч гривень в місяць.

Але після підвищення цін на опалення і гарячу воду квартиронаймачів чекає ще один сюрприз — помітно зростуть суми в платіжках. Якщо раніше по комуналці за однокімнатну квартиру реально було вкластися в 2 тисячі гривень, то зараз потрібно буде не менше 3 тисяч гривень. У підсумку загальний квартирний бюджет тягне вже на 8 тисяч гривень на місяць.

Таких грошей у багатьох орендарів просто немає. «Люди зараз з’їжджають в житло подешевше — відмовляються від великих площ, ремонтів і інших надмірностей, лише б вийти на мінімальну ціну», — пояснив «Країні» аналітик SV Development Сергій Костецький.

Ріелтори розповідають, що в пошуках дешевої даху над головою люди доходять до крайнощів — погоджуються на «убиті» дачі без опалення і навіть гаражі та складські приміщення.

«У Києві не залишилося жодної промзони, гаражного кооперативу чи СТО, де не жили б постояльці. Нелюдські умови — ні опалення, ні зручностей. А деякі живуть навіть з дітьми», — говорить столичний ріелтор Андрій Коновалов.

«Країна» дізнавалася почім зараз зняти квартиру в Києві і які є варіанти.

20 квартир на одного орендаря

За словами Сергія Костецького, попит на орендоване житло в столиці виріс. В тому числі, і за рахунок приїжджих з регіонів. Хоча потік заробітчан в столиці зараз набагато менше, ніж кілька років тому, він все ж є.

Зарплати у Києві на 20-30% вище регіональних, причому, немає проблем з працевлаштуванням.

Аналітик rabota.ua Тетяна Пашкіна розповіла «Країні», що багато роботодавці розміщують оголошення про набір персоналу в регіонах, приміром, так активно шукають касирів. Є варіанти як з житлом, так і без нього. Середні зарплати — 9-10 тисяч гривень в місяць.

«Якщо в 2017 році здавали в середньому 1,1-1,5 тисяч квартир на місяць, то зараз — близько 2 тисяч», — пояснив Костецький.

При цьому помітно змінилися вимоги до знімного житла. Основне — ціна. «Всі полюють за варіантами до 4 тисяч гривень (без комуналки). Якщо така квартира з’являється в реченні, вона йде за годину. Більш того, за подібними варіантами нерідко шикуються черги, може бути і до 10 претендентів. Влаштовують свого роду аукціони», — розповів експерт.

При цьому ні якість ремонту, наявність меблів, ні місце розташування дешевої квартири особливої ролі не грають. За мізерну ціну такого житла готові пробачити все.

Але подібні варіанти з’являються нечасто. Мінімальна вартість»одинички» у столиці стартує з 5 тисяч, а середні ціни, по яких є вибір — 6-9 тисяч гривень в місяць. З коммунаркой виходить 9-12 тисяч гривень в місяць.

Причому, була можливість отримати житло з «пільгової» комуналкою (на схемну квартиру господар оформляв субсидію), то зараз таких пропозицій в базах даних київських агентств нерухомості — одиниці.

«Ще на початку минулого року до 20% житла пропонувалося з субсидіями. Його складали пенсіонери або сімейні пари, що мають кілька квартир. Виходило, що за рахунками потрібно було платити копійки, дуже вигідно для орендарів. Зараз у більшої половини таких власників субсидії забрали, а решта боятися світити оренду і навіть не подавали документи на субсидії», — розповіла «Країні» ріелтор Софія.

За словами керівника агентства Best&Seller Ірини Луханіної, якщо в минулому році за двушку на Прорізній вартістю 13,6 тисяч гривень, щомісяця з субсидією орендар платив близько 600 гривень в місяць, то зараз приходять платіжки за 4 тисяч гривень на місяць.

При цьому, за словами Сергія Костецького, в Києві — надлишок житла, що здається в оренду житла. Якщо в позаминулому році виставлялося близько 30 тисяч квартир, то на кінець 2018 році їх було вже близько 40 тисяч. Тобто, виходить близько 20 варіантів на кожного потенційного квартиронаймача.

«Багато інвестують у новобудови, щоб в подальшому заробляти на оренді. По ідеї, реально вийти на 10% річних і відбити вкладення за 10 років, що вважається непоганою інвестицією, особливо, якщо врахувати, що банки за валютними депозитами дають лише 5% річних», — пояснила керівник агентства Best&Seller Ірина Луханіна. За її словами, з грудня минулого року квартири почали «зависати». Якщо раніше житло до 12-13 тисяч гривень біля метро йшло за пару днів, то зараз не здається по 2-3 тижні.

«Країна» вже писала, що з’явилася ціла армія потенційних інвесторів, що скуповують квартири спеціально під здачу в оренду. І, хоча, як виявилося, знайти постояльців не так легко, опускати ціни господарі не мають наміру.

За даними SV Development, середня вартість оренди «одинички» по Києву становить на кінець січня цього року 274 долара, «двушки» — 370 доларів, «троячки» — 439 доларів. Найдешевші квартири у Дніпровському (233 долара за однокімнатну) та Святошинському районі (243 долара), а найдорожчі — у Шевченківському (332 долара) і Печерському (374 долара).

Гаражний варіант

Але, незважаючи на надлишок пропозицій, вибирати орендаря з мінімальним бюджетом практично нема з чого. Знайти кімнату у гуртожитку під довгострокову оренду зараз непросто. У столиці з’явилося чимало гуртожитків-хостелів, які готові селити постояльців помісячно, але ціни там теж кусаються.

За койко-місце просять від 1,4 тисяч гривень (в районі метро Чернігівської) до 2 тисяч гривень (у центрі). Щоправда, обіцяють безкоштовний Wifi, холодильник, пральну машину тощо. Зрозуміло, що для сім’ї такі варіанти нецікаві і дуже дорогі, — кажуть ріелтори. Окремі кімнати теж дивують цінами — кімната на Дарниці площею 14 кв. м з телевізором і мінімальним набором меблів на OLX пропонується за 4 тисяч гривень на місяць.

«Є заявки, де просять підібрати однокімнатну квартиру на дві сім’ї, тобто, люди активно «стискуються» лише б заощадити», — розповіла Луханіна.

Не дивно, що все частіше пошуки зміщуються в бік об’єктів, м’яко кажучи, не дуже призначених для житла.

Приміром, серед робітників популярні так звані варіанти «житлових гаражів». Мова йде про невеликих утеплених кімнатах при гаражах або СТО. Там є електрика і встановлено електроплита, але зручності «у дворі». Зняти таку кімнату можна за 1-1,5 тисяч гривень на місяць, плюс окремо — світло по лічильнику. І, як кажуть ріелтори, попит на такі «гаражні квартири» тепер б’є всі рекорди.

«На один подібний варіант — мінімум 2-3 претенденти, деякі навіть з дітьми готові селитися, хоча б тимчасово», — розповів «Країні» один з ріелторів.

«Країна» поспілкувалася з Дмитром, який рік тому приїхав у Київ працювати автомеханіком на зарплату 12 тисяч гривень. Спочатку знімав однокімнатну квартиру в спальному районі за 5 тисяч. Але господар підвищив плату до 6 тисяч плюс комуналка подорожчала.

«Всього виходить 8 тисяч гривень. Залишається 4 тисяч від зарплати. Цих грошей ні на що не вистачає. Тому з’їхав з квартири і живу в гаражі при нашому СТО», — розповідає Дмитро. За його словами, зараз він розглядає кілька варіантів — постійно жити з гаражі, шукати дешеву кімнату в гуртожитку або ж повертатися додому в Житомирську область.

На спеціалізованих сайтах «гаражні» оголошення також зустрічаються все частіше. Скажімо, на Мінському масиві здається відразу «двоярусний» гараж площею 44 кв. м. Перший поверх призначений для бізнесу (можна відкрити міні-СТО), а другий придатний для проживання. Ціна за весь об’єкт — 3,2 тисяч гривень в місяць. На Солом’янці такий же гараж, правда, без води, здається за 2,5 тисяч гривень. На Виноградарі одноповерховий гараж, але «в якому можна жити» пропонується за 1,3 тисяч гривень.

У промислових зонах щосили здаються складські підсобки. Є світло, вода, туалет, опалення — електричним обігрівачем. За кімнатку до 15 кв. м просять близько 1,5-2 тисяч гривень на місяць. За 2,5 тисяч гривень пропонується в оренду будинок у Святошинському районі площею 12 кв. м. І нестачі в орендарях таких об’єктів немає, — кажуть ріелтори. «А по мірі того, як будуть рости комунальні рахунки, попит на найдешевше житло ще більше зросте», — вважає Сергій Костецький.

Нетрі від 1,5 тисяч. Дорога комуналка змушує людей масово з’їжджати з квартир у гуртожитках, гаражі та підсобки оновлено: Лютий 1, 2019 автором: Redactor