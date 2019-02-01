«Кропачевцы» без тендеру збагатять вугілля «Селідовугілля» на 66 мільйонів

Віталій Карпачов

Держпідприємство «Селидіввугілля» збагатить вугілля на 65,98 мільйонів гривень, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» за 36,98 млн

грн переробить 255 тисяч т вугілля з шахти «Котляревская», а ВАТ «Центральна збагачувальна

фабрика «Україна» – 200 тисяч т вугілля з шахти «Україна» по 145 грн/т на 29 млн грн.

«Нинішні закупівлі провели з переговорної процедурою з-за

відсутності конкуренції. В обґрунтуванні говориться, що існуючі конвеєрні

лінії шахт «Котляревская» (стара назва — «Росія» і «Україна» дозволяють

транспортувати вугілля відповідно тільки на фабрики «Росія» і «Україна», а

відвантаження в залізничні вагони або автотранспорт неможливо із-за відсутності

«під’їзних шляхів», – зазначає ЗМІ.

Журналісти також нагадують, що в минулому році державні

шахтоуправління замовляли у Центральної збагачувальної фабрики «Мирноградская»

збагачення вугілля за такою ж ціною 145 грн/т.

Зазначимо, 74% акцій фабрик «Україна», «Мирноградская» і

«Шахта «Котляревская» належить ТОВ «Укрдонинвест» Юлії Кропачевой і

екс-депутата Донецької облради Віталію Кропачеву. За даними ЗМІ, Віталій Карпачов є креатурою першого заступника

голови фракції БПП і бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Раніше SKELET-info повідомляв, що управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Донецькій області відмовилося проводити ревізію в ДП «Селидіввугілля» під приводом того, що там проходить безстроковий страйк шахтарів, що вимагають погасити борги по зарплаті.