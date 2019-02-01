У Запоріжжі прокурор не може повідомити про підозру депутату Прасолу

Михайло Прасол

На сесії Запорізької міської ради прокуратура області

в черговий раз намагалася вручити депутата міської ради від «Кропу» Михайлу

Прасолу повідомлення про підозру. Його підозрюють у тому, що він вніс у декларацію

неправдиву інформацію, приховавши від Національного агентства з питань

запобігання корупції (НАПК) багатомільйонну кредит.

Як повідомляє видання «Резонанс», на сесію приїхав особисто прокурор області Валерій Романов. Однак повідомлення так і не вручили — депутат попросив надіслати документ на пошту.

Вручити депутату письмове повідомлення про підозру

намагаються з 2 жовтня минулого року. Тоді Михайло Прасол по телефону обіцяв

приїхати в прокуратуру, але так і не з’явився. На наступний день повістка була

відправлено за місцем роботи фігуранта.

«24 жовтня він перестав приймати дзвінки. Повістку про виклик

відправили на Viber, який був активний. Також повістка була спрямована на

електронну пошту адвоката зазначеного депутата. Крім цього, було дано

доручення працівникові УЗЭ про вручення повістки за місцем реєстрації та роботи.

Однак документ не був вручений у зв’язку з відсутністю будь-яких осіб за цим

адрес», — йдеться в повідомленні прокуратури.

У листопаді слідчий ще раз намагався передати документ

депутату. Після чергової невдалої спроби обласний прокурор склав

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого

ст. 366-1 Кримінального кодексу України, а саме декларування недостовірної

інформації.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання

стосовно депутата запобіжного заходу. На шість судових викликів Прасол не з’явився

і про причини своєї неявки не повідомив.

Наприкінці грудня було прийнято рішення депутата для

розгляду клопотання в суді у примусовому порядку та підозрюваного

оголосили в розшук.

Прокурор області Валерій Романов оголосив про підозру депутату міськради Михайлу Прасолу

Депутату Запорізької міської ради Михайлу Прасолу зачитали повідомлення про підозру. Його звинувачують у тому, що він “приховав” від НАПК кредит у сумі 3,5 млн доларів.

Posted by 061.ua — Сайт міста Запоріжжя on Wednesday, January 30, 2019

Раніше повідомляв, що Романів блокує відкриття кримінальної справи на депутата Прасола.