Їхати не обов’язково: в Україні можна заробляти 50 000 грн в місяць

Попит на фахівців в Україні як і раніше високий – кількість пропозицій значно більше, ніж бажаючих зайняти ці місця.

Бізнес в Києві та регіонах стрімко розвивається, а знайти кваліфікованих працівників не так-то просто. Щоб добитися своїх цілей на ринку праці роботодавці підвищують зарплати і покращують умови, а здобувачі виїжджають на заробітки в Європу.

Хто потрібен

14,3% запитів на OLX припадає на транспортний напрям і логістику, яка ще п’ять років тому не було настільки популярним. Ще 13% — на сферу громадського харчування (бари і ресторани). Нових закладів стає все більше, відчувається акцент на натуральну кухню і екологічні продукти. Тому роботодавцям потрібні кухарі, офіціанти, бармени.

У Києві та регіонах не припиняються будівництва і як результат – туди постійно набирають робітників, з вузькою спеціалізацією і без неї. На будівельну сферу припадає 10% вакансій на OLX, і будь-який бажаючий може отримати масу пропозицій. Менше вакансій на платформи з енергетики і промисловості — всього 8%. Однак з урахуванням розвитку комунальних підприємств на місцях і планів влади по приватизації (нові інвестори повинні будуть перезапускати виробництва), попит на робочий персонал в цих галузях в 2019 році може зрости.

Скільки платять

Найбільш високооплачуваною сферою в Україні, де працюють блакитні комірці, за підсумками OLX стало будівництво. За важку фізичну працю, можливі ризики, пов’язані з роботою на будівельному майданчику, роботодавець готовий був заплатити в середньому близько 10 тис. грн.

Трохи менше – няням і водіям. Середня зарплата домашнього персоналу і фахівців транспортної сфери в 2018 році піднялася до позначки в 9 тис. грн. Цікаво, що на виробництві середній дохід працівників склав 8 тис. грн – рівно стільки ж пропонували студентам і кандидатам на початку кар’єри.

Але це далеко не межа. Деякі роботодавці готові були запропонувати українцям достойний оклад в кілька десятків тисяч грн. Так за даними OLX, в 2018 році в робочій сфері можна було заробити до 50 тис. грн. Стільки протягом року пропонували декільком представникам робочих сфер. У їх числі водії, працівники складу холодної продукції, фахівці з фасадних робіт, каменярі, муляри, покрівельники. Няні зі знанням англійської мови в Києві могли влаштуватися на зарплату в 45 тис. грн, а в Харкові закрійника в швейний цех на кожзам пропонували 40 тис. грн. Близько 33 тис. грн готові були платити домробітниці в Києві з 3-х річним досвідом роботи в елітних будинках. Трохи менше, 32 тис. грн, пропонували відповідальному автослесарю з 2 роками стажу роботи та бажанням працювати.

Хто готовий працювати

Як показали пошукові запити OLX Робота, найчастіше шукали оголошення з пропозицією роботи для водія, прибиральниці і продавця. Таку роботу можна поєднувати з основною, або ж домовитися з роботодавцем про гнучкий графік.

ТОП-10 запитів на OLX Робота

Водій Прибиральниця Продавець Няня Вантажник Охоронець Кухар Швачка Різноробочий Зварювальник

У різних регіонах здобувачі охоче відгукувалися абсолютно на різні пропозицію. Наприклад, у столиці найбільше реакцій отримали оголошення про віддалену роботу. У Львівській області, яка славиться сильним розвитком туризму, активно шукали роботу промоутери, розклейщики оголошень, кур’єри. У Дніпрі схожа ситуація — здобувачі більше цікавилися роботою на дому. А ось з робітників і масових спеціальностей у лідерах — монтажники ПВХ-конструкцій, водії, промоутери та вантажники.

Цікаво, що молоде покоління стало частіше вибирати робоче напрямок в якості першого досвіду. Тому часто не проти підзаробити кур’єрами, промоутерами, диспетчерами. А іноді навіть різноробочими, коли пропонують хорошу зарплату і гнучкий графік роботи, який по плечу навчаються на заочному і студентам денної форми навчання – у вихідні або після пар.

Робота за кордоном

Хоча більшість вакансій на OLX Робота спрямовані на працевлаштування в Україні, однак закордонні пропозиції користуються популярністю. Як не крути, не всіх вдається утримати і багато готові пуститися в подорож, щоб отримати максимально вигідну зарплатна пропозиція по робочому профілю за кордоном.

Сильно далеко їдуть небагато, більшість намагається знайти тимчасовий підробіток або постійне місце у найближчого сусіда — Польщі. На цю країну припадає 75% всіх вакансій на OLX. Всі інші держави в меншості з дуже великим відривом: частка Чехії становить 9%, Німеччини — 9%, Словаччини — 3% та Ізраїлю — 2%.

Інтерес до Польщі пояснюється дуже вдалим поєднанням близькості до України територіально і в ментальності. Більш або менш зрозумілу мову, і що дуже важливо — дуже гідні зарплати за робітничими спеціальностями. Все відображено в статистиці OLX Робота. Для зручності і розуміння людей, вона перерахована у гривні.

Наприклад, бригаді фахівців на будівництво поляки пропонують 100 тис. грн. в місяць, трохи менше фасадникам і монтерам електричних інсталяцій — 98 тис. грн і 95 тис. грн., відповідно. Але в сфері будівництва рівень доходу часто залежить від об’єму та кількості людей, що працюють в бригаді, тому фактичні зарплати можуть відрізнятися. Водій у Польщі може заробити 84 тис. грн. Для порівняння, в тій же Чехії, працівникові керма запропонують тільки 71,3 тис. грн. а в Словаччині — 64 тис. грн.

Хто зможе з легкістю змагатися з польськими зарплатами в робочій категорії — це Німеччина. Там умови і правда привабливіше. Інженеру готові платити 103 тис. грн, водієві – 100 тис. грн. Працівник клінінгової фірми, медперсонал по догляду за літніми людьми та фармацевт може заробити в Німеччині 94 тис. грн.