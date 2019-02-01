ЗМІ: Проросійський мер Риги Ушаков живе в будинку співробітника «Роснефти»

За словами прес-секретаря Ушакова, сім’я мера будинок в Межапарке знімає.

Власники будинку — громадянин Німеччини Йорг Тумат, який займає одну з ключових посад у російської корпорації «Роснефть», і Христина Гунда Тумат.

Земельна ділянка площею 2132 квадратних метрів подружжя Тумат придбали в 2012 році. Тоді ж вони отримали дозвіл на реновацію збудованого там в 1932 році будинку. Будівля має статус пам’ятки місцевого значення. Кадастрова вартість цього будинку — 331 170 євро.

Фото: Delfi

Мер Риги Ніл Ушаков очолює політичну партію «Згода», яка має значну підтримку серед російськомовного населення Латвії. Політика неодноразово штрафували за використання російської мови в роботі міської думи. Серед латишів є побоювання на рахунок його проросійських зв’язків. Наприклад, протягом багатьох років його партія мала контракт з путінської партії «Єдина Росія».