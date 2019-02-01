Британію можуть покинути третина компаній: названа причина

Великі компанії вже переїхали



Майже третина британських компаній можуть перенести свою діяльність за кордон з-за наслідків виходу Великобританії з Європейського союзу.

Про це свідчать результати дослідження британського Інституту директорів”.

Згідно з результатами, 16% компаній вже мають плани перенесення діяльності з Британії, ще 13% активно розглядають такий варіант.

Дослідження показало, що, хоча більш великі компанії вже перенесли свою діяльність, ймовірність того, що невеликі компанії будуть активно розглядати цю перспективу, майже в два рази вище.

“Для таких фірм, які, як правило, мають більш обмежені ресурси, роздуми про таких дорогих діях ясно показують, в якому небезпечному становищі вони знаходяться”, – сказав директор інституту Едвін Морган.

Виконавчий директор французької бізнес-мережі Paris Europlace Арно де Брессон заявив, що приблизно 260 підприємств, які в основному працюють з Великобританії, “знаходяться на етапі підтвердження і впровадження”, перш ніж перенести деякі операції у Франції.

Бельгійське урядове агентство Hub.Brussels, що працює над залученням іноземних компаній в місто, повідомило, що число британських компаній, які розширили або перенесли свою діяльність у Брюссель, подвоїлася після референдуму 2016 року.

Агентство стверджує, що протягом 31 місяця після голосування за Brexit від 95 до 100 компаній створили нову юридичну особу в Брюсселі.