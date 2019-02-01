Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України

Кандидати у президенти України для того, щоб бути допущеними до участі у виборах, повинні внести заставу у 2,5 млн гривень. А куди ж ідуть ці гроші? У Мінфіні розповіли 24 каналу, на що витрачаються ці гроші і при яких умовах політики можуть їх повернути.

Насамперед, кандидат, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов’язаний утворити свій виборчий фонд. Він формується за рахунок власних коштів політика, партії, яка його висунула, або добровільних внесків осіб, які мають право їх здійснювати. Сума фонду повинна складати 2 мільйона 500 тисяч гривень.

Однак законом передбачені випадки, коли гроші з накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата перераховуються в Державний бюджет України. Це, зокрема:

– внески осіб, які не мають права їх здійснювати;

– сума, що перевищує розмір внеску, в разі неможливості повернення цих грошей відповідним особам;

– внески, що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення відповідній особі;

– невикористані залишки коштів виборчих фондів кандидатів.

Заставу повертають партії або кандидату у разі, якщо його визнали обраним президентом України або він пройшов у другий тур виборів. В інших випадках гроші перераховуються в Державний бюджет України.