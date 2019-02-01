Білорусь підвищила ціни на транзит нафти

Тарифи змінилися з 1 лютого.



Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі вирішило підвищити на 7,6% з 1 лютого 2019 року тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території республіки.

Білорусь з 1 лютого 2019 року підвищує тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території республіки.

“На 2019 рік тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території республіки, проіндексовані на 7,6%”, – повідомила прес-служба міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі з посиланням на постанову відомства.

У міністерстві підкреслили, що “встановлення тарифів здійснено в суворій відповідності з діючими двосторонніми угодами з РФ, підписаних в 2010 році в рамках єдиного пакету документів, що регламентують роботу на ринках нафти і нафтопродуктів.

Підвищення тарифів планове.

“Згідно з вимогами методики тарифи змінюються, виходячи з середньорічного індексу споживчих цін, встановленого параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації (на 2019 рік – 4,6%), збільшеного на 3 процентних пункту. Даний підхід до індексації застосовується, якщо сторонами не узгоджено інша величина”, – нагадала прес-служба.