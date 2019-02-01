Кім Чен Ин і Трамп домовилися про дату і місце саміту

Дані оголосить Трамп.



Президент США Дональд Трамп погодив з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином місце і дату проведення другого саміту і готовий оголосити їх офіційно на наступному тижні.

“Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що оголосить наступного тижня місце і дату другого саміту, який він спланував разом з північнокорейським лідером Кім Чен Ином”, – зазначає видання.

Пізніше Трамп уточнив, що, швидше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час свого звернення до Конгресу про становище в країні.

При цьому глава Білого дому відзначив, що його адміністрація досягла величезного прогресу” стримування ядерних амбіцій Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що друга зустріч лідерів США і КНДР повинна відбутися в кінці лютого, імовірно, у В’єтнамі.