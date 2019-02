Звіт Bank of America: 700 квінтильйонів доларів з космосу

Прим. пер. Я би пройшов повз такого «желтопрессного заголовка», якби не добре і чесне ім’я Bank of America в авторстві звіту.

«Якщо в світі коли-небудь з’явиться трильйонер, то це буде людина, яка експлуатує природні ресурси на астероїдах. В них знаходяться безмежні запаси енергії і ресурсів.»

— Ніл Деграсс Тайсон, астрофізик

Корисні копалини

Видобуток корисних копалин з допомогою роботів — критично важлива для планів NASA щодо тривалих космічних польотів на астероїди, Місяць і Марс. NASA розвиває можливості пошуку та видобутку корисних копалин за допомогою роботів за рахунок різних програм: включаючи the Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR), the Regolith and Environment Science and Oxygen Lunar and Volatile Extraction (RESOLVE), і the Moon Mars Analog Mission Activities (MMAMA).

Змагання з видобутку корисних копалин на Місяці з допомогою ботів це університетський конкурс, спонсорований NASA, Caterpillar, SpaceX, Newmont Mining Corporation і Honeybee Robotics. Перед учасниками стоїть завдання розробити і побудувати екскаватор, який зможе добути мінімум 10 кг штучної місячного пилу за 10 хвилин.

Впровадження автоматизації в наземній видобутку корисних копалин йшло повільно із-за технічних проблем. Тим не менше, кілька великих гірничодобувних компаній, наприклад Rio Tinto, BHP Billiton використовують автономне або полуавтономное обладнання і технології віддаленого віртуального управління, які дозволяють гірником керувати обладнанням, перебуваючи на відстані тисяч миль від нього, що, в принципі, також застосовується в космосі (джерело: NASA).

Крім того, у видобуток корисних копалин в космосі залучені не тільки компанії. За словами консультанта Navitas, країни Близького Сходу розробляють космічні програми і вкладають кошти в зароджуються приватні космічні ініціативи з видобутку сировини. Це націлене на те, щоб дати їм опору для створення позаземних запасів води — речовини, здатної служити паливом для космічних подорожей, — та інших ресурсів, які можуть бути використані для виробництва чого-небудь в космосі.

В ОАЕ і Саудівській Аравії є космічні програми. Саудівська Аравія підписала в 2015 році договір з Росією про співробітництво в галузі освоєння космосу. Абу-Дабі є інвестором підприємства космічного туризму Річарда Бренсона, Virgin Galactic. Крім грошей Близький Схід також володіє вигідним розташуванням, перебуваючи близько до екватора. Navitas очікує, що компанії запускають супутники, які шукають рідкісні гази і метали на астероїдах, в найближчі п’ять років, а фактичний видобуток відбудеться в найближчі вісім років (джерело: Bloomberg).

Видобуток астероїдів: 700 «квінтильйонів» доларів США в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера

Мінеральне багатство поясу астероїдів склало б 100 мільярдів доларів США на кожну людину на Землі.

Астероїди це залишки від раннього утворення Сонячної системи або уламки від руйнування планети. Десятки тисяч астероїдів обертаються навколо Сонця. В нашій сонячній системі більшість астероїдів групується всередині поясу астероїдів між орбітами Марса і Юпітера, де налічується понад 1 млн астероїдів, близько 200 з яких мають діаметр понад 60 миль (100 км). Майже всі астероїди поділяються на три основні категорії (джерело NASA):

<ol>

С-тип (вуглецевий) — понад 75% відомих астероїдів входять в цю категорію. Склад астероїдів-типу аналогічний складом без Сонця водню, гелію та інших летких речовин

S-тип (силікат) — близько 17% астероїдів цього типу. Містять тверді відкладення нікелю, заліза і магнію.

M-Type (багатий металом) — невелика кількість астероїдів цього типу, містять нікель і залізо

</ol>

Вважається, що астероїд «3554 Амон» містить кобальт на суму 6 трлн. доларів США, а також залізо і нікель на суму 8 трлн. доларів США. (Professor John S. Lewis, «Mining the Sky», 1996)

NASA планує досліджувати астероїд 16 Psyche вартістю в 10 000 квадрильйонів доларів або 10 квінтильйонів доларів.

Астероїди містять воду, яка може стати ключем до того, щоб дістатися до Марса і досліджувати далекий космос. Вода є безцінним товаром в космосі, враховуючи потенційні труднощі видобутку льоду на Марсі і/або можливості привезти астероїд на Землю.

За деякими оцінками мінерали астероїдного поясу між Марсом і Юпітером можуть коштувати 700 квінтильйонів доларів США, що становить 100 мільярдів доларів США для кожної з 7 мільярдів людей на Землі згідно з поточними цінами. Джон С. Льюїс, автор «Mining the Sky», стверджує, що астероїд діаметром 1 км буде мати масу близько 2 мільярдів тонн. У Сонячній системі можливо знаходиться близько мільйона астероїдів такого розміру. За словами Льюїса, один з цих астероїдів буде містити 30 мільйонів тонн нікелю, 1,5 мільйона тонн металевого кобальту і 7500 тонн платини, причому вартість однієї тільки платини становить більше 150 мільярдів доларів США (джерело: Льюїс 1996, Біггс 2013, NASA).

Однак видобуток астероїдів це дороге задоволення. За оцінками NASA, сьогодні потрібно 1 млрд. дол. США, щоб привезти «тенісний м’ячик з астероїда» (вагою 58г). З іншого боку, згідно з даними Інституту космічних досліджень Кека (KISS) в Каліфорнійському технологічному інституті, один повний цикл захоплення і переміщення астероїда вагою близько 1,1 мільйона фунтів (500 000 кг) на місячну орбіту до 2025 року обійдеться приблизно в 2,6 мільярда доларів США. Дослідження MIT (Schuler, 2011) показало, що відкриття шахти і газопереробного заводу може коштувати близько 1 мільярда доларів США.

Потенційна вартість астероїдного поясу. Джерело: Visual Capitalist

Planetary Resources

Planetary Resources — американська компанія, яка заявила, що їхня мета – «розширити базу природних ресурсів Землі» шляхом розробки і впровадження технологій видобутку астероїдів. Її підтримують Пітер Діамандіс, Джеймс Кемерон, Ларрі Пейдж, Ерік Шмідт, Річард Бренсон і Tencent крім інших інвесторів. Компанія розробляє програму Asteroid Exploration для готовності до запуску до кінця 2020 року і націлена на кілька астероїдів C-типу, які піддадуться досліджень різними космічними кораблями. За словами президента Кріса Левицькі, перша місія повинна відбутися в 2020 році. Люксембург, де розташована європейська штаб-квартира компанії, в 2016 році інвестував в планетарні ресурси 28 мільйонів доларів США для проведення ключових досліджень і розробок, а також для ведення міжнародного бізнесу для використання астероїдів в комерційних цілях. В даний час він наймає людей, готових добувати ресурси на астероїдах по всій Європі (джерело: Planetary Resources).

Deep Space Industries

Deep Space Industries (DSI) — ще одна американська приватна компанія з глобальними операціями у сфері космічних технологій і ресурсів. Компанія розробляє космічні технології, необхідні для видобутку астероїдів і продає супутники, які використовують ці технології. DSI очікує, що космічні матеріали, витягнуті з астероїдів, комерційно доступні на початку 2020-х років, будуть включати в себе дозаправку в космосі, енергію, обробку астероїдів і виробництво продукції.

Згідно з документом проекту Artemis існує приблизно 1 100 000 метричних тонн місячного гелію-3. Щоб уявити це число в перспективі, всього 25 тонн цього матеріалу вистачило б для того, щоб забезпечити енергією всю країну США протягом року, в той час як ще 75 тонн гелію-3 зможуть в той же час забезпечувати енергією весь інший світ.

Як буде працювати видобуток астероїдів

Енергія

«Енергія на Землі обмежена. Принаймні, через кілька сотень років… вся наша важка промисловість буде перенесено за межі планети…. Земля буде поділена на райони проживання і райони легкої промисловості. Ви не повинні виробляти енергію великої потужності на Землі». Ми можемо побудувати гігантські фабрики по виробництву алмазної крихти(chip) в космосі».

— Джефф Безос

Космос міг би стати попутним вітром для учасників революції Cleantech щодо сонячної енергії і зберігання батарей. NASA інвестувало кошти в твердотільні батареї з літію і сірки (Li / S) для дослідження космосу. Батареї Li / S мають більш високу щільність енергії, дозволяючи ракетним літакам долати великі відстані. Вони також більш довговічні, оскільки можуть краще справлятися із змінами температури, ніж батареї, заповнені рідиною. Це дуже важливо при екстремальних температурах в космосі.

Концепція SPS-ALPHA: доставляти енергію на вимогу на > 90% Землі

Концепція доставки сонячної енергії на Землю з космічних платформ існує вже кілька десятиліть. Однак була запропонована нова концепція супутника сонячної енергії (SPS), яка вирішує багато, якщо не все, невизначеності: SPS-ALPHA (супутник сонячної енергії використовує фазовий масив довільного розміру) (джерело: Джон С. Манкинс, NASA). Якщо SPS-ALPHA вдасться розробити, можна буде отримати сонячну енергію в діапазоні від 100 до 100 ГВт, яку можна збирати в космосі і ефективно доставляти на ринки Землі. Це також дозволить забезпечити роботу з високим енергоспоживанням у всій сонячній системі, трансформуючи всі аспекти державного і комерційного простору. Після розвитку технологій і всіляких демонстрацій концепція SPS-ALPHA досягла комерційних результатів (наприклад, менше 20% за кВт-год) з технологіями, які в даний час використовуються в лабораторії, і конкурентоспроможної комерційної енергією (наприклад, менше 10% за кВт-годину) з вибраними поліпшеннями в ключових технологіях (джерело: Джон С. Манкинс, NASA).

Щогодини планету Земля досягає більшу кількість сонячної енергії, ніж кількість енергії, якою люди користуються протягом року

— Міністерство енергетики США Близько 30% всієї надходить сонячної радіації ніколи не потрапляє на Земну

поверхня

— Міністерство енергетики США Сонячні енергетичні супутники на основі SPS-ALPHA можуть надавати енергію на вимогу більше 90% населення Землі в різних точках земної кулі

— NASA, Джон З Мэнкинс

SPS-ALPHA може забезпечити більш швидке, ефективне і доступне реагування на катастрофи і стихійні лиха, а також буде мати практично нульовий «вуглецевий слід» і буде сприяти досягненню цілей щодо скорочення викидів парникових газів (ПГ).

Згідно NASA, дорожня карта для SPS-ALPHA виглядає програмно-керованої: гипермодульная архітектура повинна дозволити робити швидкі, відносно недорогі кроки вперед. Загальна вартість масштабованої пілотної установки супутникової енергії близько 5 мільярдів доларів США, а вартість першої повномасштабної SPS становить приблизно 20 млрд. доларів США.

Ці цифри істотні, але значно нижче заявленої вартості МКС (150 млрд. дол. США) або попередніх оцінок 1980-х років становили приблизно 1 трлн. дол. США для досягнення першої СФС. NASA вважає, що передова концепція SPS-ALPHA надзвичайно перспективна і заслуговує розгляду.