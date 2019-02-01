НБУ покарав 3 банку за поганий фінмоніторинг, і виписав великий штраф банку Тігіпко

Фінансовий моніторинг залишається слабким місцем українських банків, і Нацбанк активно виписує штрафи за його проведення.

За підсумками перевірок в січні 2019 року, регулятор фінансово покарав дві структури — Universal Bank і Правекс-банк.

Найбільше претензій до першого: Universal Bank виписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, що контролюється колишнім головою НБУ Сергієм Тігіпко, вивалили цілу купу звинувачень. Найстрашніше — проведення з червня по травень 2016 2017 року операцій з ознаками відмивання грошей на 2,8 млрд. грн.

«Ці операції проводилися на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтвердних документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування коштів іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)», — йдеться в повідомленні на сайті центробанку.

Імена недбайливих клієнтів Universal Bank поки не називаються, бо неясно, фігурували у справі Таскомбанку, і пов’язані з бізнесом Сергія Тігіпка. До кінця незрозуміло також, чи будуть Нацбанком перевірятися інші українські банки, в яких також обслуговувалися оскандалившиеся клієнти.

Другий штрафник січня — Правекс-банк — отримав штраф в розмірі 200 тис. грн Офіційна причина звучить так: «за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу».

Одночасно Правекс-банку виписали письмове попередження за:

погану роботу з опрацювання внутрішніх документів з фінмоніторингу, невиявлення фінансових операцій, що підлягають финмону, невміння виявляти публічних осіб і пов’язаних з ними осіб.

Третій винуватець у січні — Юнекс-Банк. Нацбанк видав на його адресу кілька гучних звинувачень, проте не оштрафував за них, а зробив лише письмове попередження: