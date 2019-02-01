Створена найбільша у світі зона вільної торгівлі

ЄС і Японія уклали угоду.

З 1 лютого набирає чинності угода про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Європейським Союзом та Японією.

Угоди, що передбачає скасування мита та інших торговельних бар’єрів, створюється найбільша в світі ЗВТ. Вона об’єднає ринки з 635-мільйонним населенням.

За задумом ініціаторів, знову зона вільної торгівлі покликана пожвавити економічне зростання як в ЄС, так і в Японії.

“Європа і Японія дають сигнал світові про майбутню відкритої і справедливої торгівлі. Наші угоди показують, що торгівля – це щось більше, ніж квоти і мита, або мільйони чи мільярди. Тут мова йде про цінності, принципи та справедливості”, – заявив голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер.

Такими принципами, на думку Юнкера, є “безпека, клімат та захист споживачів”.

Очікується, що завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щорічно заощадити близько одного мільярда євро тільки в результаті скасування ввізних мит.

Від скасування мита виграють, зокрема, європейські виробники продуктів харчування. У той же час японські компанії зацікавлені в гарантованому угодою зниження європейських митних ставок для промислової продукції, насамперед автомобілів.

Спільно ЄС та Японію припадає близько третини світового ВВП.