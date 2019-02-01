Президент Молдови не може вилетіти з Москви

У Кишиневі скасували авіарейси.



У міжнародному аеропорту Кишинева з-за густого туману протягом вчорашнього дня і минулої ночі були скасовані 27 рейсів.

Для деяких літаків, які повинні були злетіти сьогодні вранці, польоти ще не оголошені. Ситуація аналогічна і при посадках.

У четвер з аеропорту літаки вилетіли тільки в Барселону, Тель-Авів і Мілан, Москви, Брюсселя та Стамбул.

З четверга вночі і до цього часу жоден літак не зміг приземлитися в Кишинівському аеропорту, за винятком літака, який прибув з Мілана вчора о 11.50. З 13.35 в четвер не було виконано жодного рейсу з Кишинева. Поки невідомо, коли буде відновлено польоти, оскільки туман зберігається.

Президент Молдови Ігор Додон повинен був провести сьогодні брифінг в аеропорту, відразу ж після прибуття з Москви. Оскільки жоден рейс не може бути виконаний, брифінг скасували.