Скільки варто було з’їздити в СРСР

Кого як, а мою увагу завжди приваблювали ці червоно-білі Ікаруси з написом Intourist, які в радянський час були однією з характерних деталей центру Москви. Люди, що сидять в них, були посланцями чогось далекого і практично недоступне. Навіть для дитячого розуму була доступна закладена в них ідея несправедливості, ідея як би того, що радянська людина є другим сортом. А перший сорт – це вони, сидять у цих автобусах. Вони живуть в країнах, доступ у які для тебе закритий. Зате вони легко можуть приїхати в СРСР, подивитися на визначні пам’ятки, а потім знову відвалити у свій далекий напівміфічний світ. І мало того, що у країни, звідки вони приїхали (у всякому разі, капіталістичні країни), доступ простому радянській людині було майже повністю закритий. Але і тут, у Москві, до їхніх послуг були готелі, бари і валютні магазини, доступ у які звичайним радянським громадянам був заборонений. Радянська людина в очах комуністів – це другосортний безправний папуас, коли йде вибір між совгражданами і іноземцями. І символом цієї найвищої несправедливості були ці червоно-білі автобуси. Цікаво, а самі іноземці відчували це? Приїжджали вони в СРСР як у будь-яку іншу країну і вели себе точно також, як і в будь-якій іншій точці світу? Або ж вони відчували себе такими білими панами, зарозуміло взирающими на радянських папуасів, насолоджуючись тим, що отримують те, чого самі жителі «цієї країни» отримати не можуть. І, до речі, а скільки взагалі варто було з’їздить в СРСР в туристичну поїздку?

В СРСР іноземці могли потрапити кількома способами. Наприклад, іноземець міг приїхати в СРСР у складі якого-небудь артистичного колективу на гастролі. Або, наприклад, іноземець міг представляти особливий інтерес для якихось радянських установ і ті запрошували його, скажімо, на конференцію чи консультацію. Але самий масовий варіант – це, звичайно, туризм. Проте, оскільки СРСР був тоталітарною державою, в якій кожен чих громадян контролювався, ця ж система контролю поширювалася і на всіх, хто в’їжджає в СРСР іноземців.

Параноя і шпигуноманія, характерні для Сталіна та інших радянських вищих управлінців, змушували бачити мало не в кожному іноземця потенційного шпигуна. Тому кожного іноземного туриста – інтуриста – треба було опікуватися буквально з перших же кроків, які ті робили по радянській землі. З цією метою в 1929 році в СРСР було створено спеціальне агентство по іноземному туристу, яка отримала просту назву Інтурист. Спочатку це була невелика конторка, але в підсумку перетворилася в державного монстра – така собі держава в державі, що володіє десятками готелів, сотнями одиниць автотехніки (включаючи горезвісні червоно-білі автобуси). У структурі агентства Інтурист працювали десятки тисяч людей і нема чого говорити про те, наскільки престижною для радянської людини була робота в цій структурі. У СРСР взагалі все, що було хоча б віддалено пов’язане із закордоном та іноземцями, було престижним. Навіть звичайний водій автобуса Інтурист міг отримати різні дрібні сувеніри від іноземних туристів.

Дуже гарною вважалася робота в різних интуристовских готелях.

Ресторан готелю «Інтурист» (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)



На столі нічого особливого. Салатики, червона ікра, шинка, залишки шашлику, засохлий балик. Але це зараз – нічого особливого, а в радянський час це був просто шикарний стіл. За столом, до речі, схоже радянські жінки. Особи характерні.

Але межею мрій кожного працівника Інтуриста, зрозуміло, була робота в зарубіжних офісах. Ось в такому, наприклад:

Штаб-квартира радянського агентства з туристу Intourist в Парижі. (Photo by JARNOUX Patrick/Paris Match via Getty Images)



Взагалі, радянська людина мріяв опинитися якомога ближче до епіцентру згубного впливу Заходу. Бували, звичайно, і, як витончено висловився радянський агітпроп – провокації підривних елементів. Адже офіси Інтуриста, на відміну від дипломатичних представництв СРСР, були легко доступні для будь-якого перехожого.

Офіс агентства Intourist в Західному Берліні 25 травня 1962 року. Невідомі нанесли графіті «SED agent headquarters» (малася на увазі, мабуть, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, тобто СЄПН, як вона називалася в СРСР). (Photo by dpa/picture alliance via Getty Images)



Але, думаю, співробітники Інтуриста легко справлялися з нервовими перевантаженнями від такого роду «провокацій». Робота в Західному Берліні або Парижі того коштувала.

Так от, шлях туриста в СРСР починався зазвичай в одному з таких зарубіжних офісів Інтуриста. Кожен, бажаючий відбути для огляду першого у світі держави робітників і селян, прибував у такий офіс і купував тур. Так от ми і підходимо до питання, винесеного в заголовок замітки. Скільки варто було з’їздити в СРСР? В різний час, напевно, по-різному. Ось, наприклад, рекламний плакат Інтуриста 1930 року на транссибірський експрес.

250 доларів в 1930 році, вважаю, це були досить значні гроші для іноземних трудящих, що стогнуть під ярмом капіталу. Тому в той час в СРСР приїжджали переважно заможні верстви населення. Бо навряд чи американський робітник у 1930 році був готовий викласти 250 доларів, щоб подивитися на THE LENIN КОРОЛЯ.

Ну а скільки коштував тур у СРСР ближче до 70-м? Відповісти на це питання допоможе радянський журнал SPUTNIK, який почав випускатися з 1967 року для розповсюдження за кордоном з метою підвищення іміджу СРСР в очах втратили берега іноземних потенційних гостей. Беремо номер 1-ї за січень 1968 року.

Гортаємо його і знаходимо шукане.

Свята в СРСР! Вау! Спокусливо. Програма різноманітна і інтенсивна. І ось що нам це стане?

Ну що можу сказати? Порівняно з безбожними цінами 1930 року, в 1968 році просто свято душі. Найдорожчий тур – 15 днів за 99 фунтів стерлінгів. А найдешевший – 34 фунти за 7 днів. Та ще повний пансіон! Втім, 51 фунтів за 18 днів виходить навіть дешевше, якщо вважати подобово. Та це просто свято душі якийсь! А того, хто збереться подорожувати самостійно (скажімо, за запрошенням), суті обійдуться всього 2.11 фунта і ще 0.11 фунта в день паркувальне місце.

Та за такі гроші я хоч зараз готовий в СРСР в турпоїздку з’їздити. Та ще проживати окремо від радянських людей готелях і ходити в закриті для радянських людей валютні бари. Шоб я так жив!

Ось так ось комуністи за демпінговими цінами продавали англійською буржуям СРСР. Тому що розуміли, що скільки не розказуй казок про самий чудовий і передовий лад, за більш високу ціну на нього подивитися особливого кількості бажаючих не знайдеться.

Попутно ми і відповіли на питання: чи можна було продати іноземцям СРСР? Так, можна. Але тільки за демпінговими цінами.

Такі справи. Ну що, хто поїде в СРСР? Поспішайте в офіси Інтуриста!