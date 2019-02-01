Тель-Авів навіть не приховує своєї ворожості по відношенню до Дамаску і Москві

Ізраїль вступив в сирійський громадянський конфлікт практично на самому початку кровопролиття. Перший час ізраїльські літаки бомбили всіх, хто виявляв активність неподалік від Голанських висот. Ніяких переваг не було — під каток могли потрапити що терористи, що опозиція, що урядові війська.

Забавно, що часто свої атаки ЦАХАЛ пояснював необхідністю захисту друзского населення, яке живе в Кунейтрі (у тому числі в окупованій Ізраїлем частини цієї мухафази — авт.), Даръа і на прилеглих територіях. Потім почав набирати обертів Іран. Він теж, як і Ізраїль, був в САР з самого початку, правда, на перших порах діяв більш або менш обережно, віддаючи перевагу реалізовувати більшість своїх інтересів за допомогою Хезболли та інших шиїтських формувань.

Але війна йшла, і Тегеран втягувався в неї все сильніше. У Тель-Авіві побачили в цьому велику загрозу. Бойові вильоти ізраїльських ВПС значно почастішали і тепер від них найбільше почали страждати перси і воюючі за Асада внутрисирийские сили.

Раніше Асад, в принципі, сприймався лідерами єврейської держави як цілком собі зручний президент сусідньої країни. Він, звичайно, іноді критикував Тель-Авів і періодично обіцяв повернути західну Кунейтра, однак реальних проблем ніколи не створював. Але тут він дав іранцям добро на будівництво баз, розміщення ракет, і це зробило його реальним ворогом Ізраїлю.

Це спонукало Нетаньяху разом з його командою вдатися до рішучих дій. Крім авіаударів було вирішено все частіше звертати увагу на те, що відбувається на землі. Ні, ніхто, звичайно, не відправив сухопутний контингент для боротьби з асадовцами, однак пряме або непряме втручання в прикордонні справи ставало з кожним днем все більш очевидним. Швидко рознеслися чутки, що Тель-Авів активно підтримує опозиційні угруповання Сирії з метою створення чогось на зразок буферної зони між основною територією САР і Голанами.

Далі чутки ставали ще більш дикими — окремі джерела поширювали інформацію про можливий союз між ІГ та Ізраїлем. Це було схоже на домисли і фейки, однак у самих кордонів Ізраїлю декілька років існував анклав Ісламської держави. Причому він практично ніколи не піддавався атакам з боку ЦАХАЛ. Можливо, терористи і далі відчували б себе спокійно в цій частині арабської республіки, якби в минулому році сюди не нагрянули російсько-сирійські війська.

Після звільнення Даръа і Кунейтры від повстанців і терористів спливли реальні докази контактів Ізраїлю з угрупованнями, удерживавшими південно-західну Сирію до приходу Сирійської арабської армії. Так, було виявлено чимало складів сепаратистів, де зберігалося ізраїльське зброю. Тель-Авів це ніяк не коментував, а окремі особи продовжували заперечувати зв’язку з внутрисирийскими ворогами Асада — мало чи, може, все це контрабанда.

Але ось, нарешті, настав той день, коли все прояснилося. Начальник Генштабу ЦАХАЛ генерал Гаді Айзенкот дав світові знати, що з противниками Асада Ізраїль все ж союзничал і підтримував їх різними способами. У цьому він зізнався офіційно.

Російський сходознавець і політолог Олег Гущин вважає, що нічого дивного в цьому немає, проте серйозних ускладнень в російсько-ізраїльських відносинах з-за цього не буде.

— Як це відбувалося? Ну, була якась група озброєних людей. Необов’язково це ИГИЛ, просто у нас прийнято все угруповання записувати в ІГ. Там цілком могли бути інші. Ізраїль, звичайно, міг їх усіх розбомбити, але в сирійських умовах це загрожувало б тяжкими наслідками. Так що простіше було домовитися.

«СП»: — Домовлятися з терористами?

— Це нескладно, причому робилося це, швидше за все, на рівні майоров, полковників. Великих чинів навіть не треба. І от ізраїльтяни могли сказати: сидіть тихо, не висовуйтеся, і ніяких проблем не створюйте. Ті погодилися, але, зрозуміло, у них теж були якісь умови. Наприклад, захворів хтось або поранило кого-то — що робити? Ну, попросити у ізраїльтян яких-небудь ліків. Щодо зброї складніше, звичайно, але тут треба детальніше прояснювати. Було і було. Щодо ж самого Асада — це завжди був самий зручний варіант для Ізраїлю. У свій час за посередництва Ердогана між країнами велися навіть переговори для врегулювання деяких спірних моментів. З ним ніколи не було проблем. Так, що в інтересах Тель-Авіва повернути ситуацію до того положення, яке було до громадянської війни, але це неможливо. Війна все змінила. Так що цілеспрямовано воювати проти Асада вони б не стали. Що ж до Росії, то я впевнений, що це ніяк не вплине на наші відносини. Правда, зовсім незрозуміло, навіщо тоді Айзенкот заговорив про це. Ну, може якісь особисті причини. З Росією Ізраїль зараз все навпаки вибудовує в позитивному ключі, так що не варто загострювати увагу.