У фонді Марини Порошенко вже розподілили майже 700 мільйонів

Марина Порошенко

«Український

культурний фонд», який очолює дружина президента Марина Порошенко, дасть на

гранти в цьому році 641 мільйон гривень. Про це заявила виконавчий директор

організації Юлія Федів, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Всього, за її словами, у фонду у цьому році буде сім

пріоритетних напрямків діяльності, в тому числі співпраця з Держкіно,

Українським інститутом книги і Офісом по просуванню експорту.

Так, наприкінці січня стартували дві програми – «Створюємо

інноваційний культурний продукт» (81 млн грн) і «Навчання, обміни ,

резиденції, дебюти» (70 млн грн).

А 11 лютого почнуться програми «Український культурний

монітор» (10 млн грн), «Знакові події для української культури» (60 млн грн)

і «Посилення потужності української аудіовізуального сектору» (400 млн грн).

Навесні, 18 березня, стартує запускається програма «Інклюзивна

мистецтво» з бюджетом у 20 млн грн). «Також на осінь ми готуємо два сюрпризи і

плануємо запустити ще дві конкурсні програми, але про це ми докладніше

повідомимо протягом року», – додала Федів.

https://www.youtube.com/watch?v=UxVXX4UG67A&feature=player_embedded

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Український культурний фонд» витратив 27 тисяч гривень на послуги з подачі напоїв гостям організованого ним заходи. А на виплату заробітної плати працівникам Українського культурного фонду у вересні пішло 528 418 гривень.

До цього уряд затвердив Порядок використання

коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за

підтримки Українського культурного фонду – організації виділили 207,5 млн грн

державного бюджету на відібрані проекти в цьому році.