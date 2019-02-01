Українські роботодавці зменшують борги по зарплатах

Підприємства скорочують заборгованість перед робітниками. Жителям України стали краще виплачувати заробітну плату.

Про це розповіли в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Як повідомляється, у січні цього року заборгованість підприємств перед працівниками скоротилася на 6%. Але сума досі залишається великою – понад 2,5 мільярда гривень.

“Більше половини цього боргу припадає на реально працюючі підприємства. У їх працівників є високі шанси повернути свої гроші. Третина зарплатних боргів в банкрутів, а 15% – у економічно неактивних компаній. У цих випадках людям доведеться відсуджувати свої гроші і чекати розпродаж майна проблемних підприємств”, – розповіли в студії.

Відзначається, що найгірше платять зарплати в Донецькій і Луганській областях. А краще всього на Буковині та Закарпатті.