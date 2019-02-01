За місяць Ахметов розбагатів на $830 мільйонів

З початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів і на 1 лютого становить 6,04 млрд доларів.

Донецький бізнесмен піднявся на 263 рядок рейтингу. Він як і раніше залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.

Найбагатшою людиною залишається глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос – його статок перевищує 140 млрд доларів.

На другому місці Білл Гейтс – 95,8 млрд доларів, третє місце займає Уоррен Баффет зі статком у 84,9 млрд доларів, на четвертому місці французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд доларів). Замикає ТОП-5 засновник Facebook Марк Цукерберг, його стан оцінюється в 65,6 млрд доларів.

Як відомо, Bloomberg Billionaires Index оцінює стан ТОП-500 мільярдерів світу.