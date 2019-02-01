Смертельне ДТП у Румунії: зіткнулися три вантажівки

Один з автомобілів загорівся.

Велика дорожньо-транспортна пригода сталася на одній з автомагістралей повіту Караш-Северин в Румунії: в результаті зіткнення трьох великотоннажних фур загинули два водії.

Інформацію про це підтвердили в повітовому Инспекторате поліції.

За попередніми даними, після лобового зіткнення двох фур був зачеплений вантажний відсік рухався по трасі третього автомобіля, один з автомобілів загорівся.

На місце аварії одразу ж прибули пожежні Інспекції з надзвичайних ситуацій, вертоліт медичної авіації і кілька карет швидкої медичної допомоги.

Правоохоронцям належить з’ясувати всі обставини ДТП.