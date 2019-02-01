Польща на третину скорочує поставки нафти з Росії

Країна відмовиться від частини поставок “Роснефти”.



Польща зменшить нафтової обсяг поставок нафти від російської компанії “Роснефть”, приблизно на 30%.

“Згідно з підписаним контрактом, поставки на плоцкий нафтопереробний завод складуть від 5,4 до 6,5 млн тонн сировини на рік. Поставки будуть здійснювати в період з 1 лютого 2019 року по 31 січня 2021 року. Досі PKN Orlen мав договір на поставку від 6 млн до 8,4 млн тонн нафти в рік, імпортованої з Росії від 1 лютого 2016 до 31 січня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Польський нафтовий концерн відзначає, що ще в 2012-2013 роках частка нафти REBCO, тобто в основному російський, у виробництві НПЗ Orlen становила приблизно 95%.

За словами PKN Orlen, в рамках спотових угод, останнім часом були підписані контракти на сировину із США, Анголи, Нігерії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Уряди Польщі і Данії домовилися про газопроводі Baltic Pipe довжиною 900 кілометрів і потужністю до десяти мільярдів кубометрів газу в рік, що повинно почати постачання норвезького газу в Польщу в 2022 році.