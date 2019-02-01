Ахметов за місяць заробив $830 млн, піднявшись у рейтингу Bloomberg

Олігарх Рінат Ахметов залишається єдиним українцем у

рейтингу мільярдерів агентства Bloomberg з капіталом у $6,04 млрд і займає

263 місце. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Ахметова з початку

2019 року зросла на $830 млн, а останнє зростання капіталу склав — $65,3 млн.

Очолює рейтинг мільярдерів Bloomberg засновник Amazon

Джеф Безос з капіталом $142 млрд. За ним йде засновник Microsoft Біл Гейтс —

$95,8 млрд, бізнесмен Уоррен Баффет — $84,9 млрд, президент групи компаній

Louis Vuitton Бернар Арно — $76,6 млрд і голова Facebook Марк Цукерберг — $65,6

млрд.

Варто зазначити, що поріг входження в рейтинг складає $3,75

млрд.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ахметов піднявся на 276-е місце із 282-го в рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg.

Також повідомлялося, що Україна щорічно втрачає до 750 млн

євро податків через сумнівні схеми щодо запобігання їх сплати, в яких

беруть участь, в тому числі і структури Ахметова.

Крім того група «ДТЕК» Ахметова купує в групи

російських бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і

«Одесаобленерго» за $250 мільйонів.