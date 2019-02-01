Ахметов за місяць заробив $830 млн, піднявшись у рейтингу Bloomberg

Олігарх Рінат Ахметов залишається єдиним українцем у
рейтингу мільярдерів агентства Bloomberg з капіталом у $6,04 млрд і займає
263 місце. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Ахметова з початку
2019 року зросла на $830 млн, а останнє зростання капіталу склав — $65,3 млн.
Очолює рейтинг мільярдерів Bloomberg засновник Amazon
Джеф Безос з капіталом $142 млрд. За ним йде засновник Microsoft Біл Гейтс —
$95,8 млрд, бізнесмен Уоррен Баффет — $84,9 млрд, президент групи компаній
Louis Vuitton Бернар Арно — $76,6 млрд і голова Facebook Марк Цукерберг — $65,6
млрд.
Варто зазначити, що поріг входження в рейтинг складає $3,75
млрд.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Ахметов піднявся на 276-е місце із 282-го в рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg.
Також повідомлялося, що Україна щорічно втрачає до 750 млн
євро податків через сумнівні схеми щодо запобігання їх сплати, в яких
беруть участь, в тому числі і структури Ахметова.
Крім того група «ДТЕК» Ахметова купує в групи
російських бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і
«Одесаобленерго» за $250 мільйонів.