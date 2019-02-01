“Кіборги” на Волині відмовилися від нагород після скандального з’їзду Тимошенко

Волинські “кіборги”, які захищали Донецький аеропорт, відмовилися від своїх нагород. Зробили вони це на знак протесту проти того, що кілька їхніх побратимів підтримали Юлію Тимошенко і назвали її “політичним кіборгом”

Військових образило, що голова спілки ветеранів АТО “Побратими України” Микола Міньо назвав Юлію Володимирівну “політичним кіборгом”.

“Здаємо ці нагороди, тому що в книжці видачі вказана його (Миколи Міньо, – 24 канал) прізвище. Рано чи пізно “гречка” закінчиться. Я думаю ви розумієте, про що я кажу. А дітям треба буде щось сказати, – сказав захисник Донецького аеропорту Юрій Оксенюк.

В моїй душі ця нагорода є найближчою. Однак я її здам, тому що не хочу нічого спільного з ними мати,– пояснив “кіборг” Вадим Ваврищук.

“Ті, хто перенесли це пекло ніколи в житті так би не вчинили. У мене клубок у горлі, коли я згадую, як нам привозили, а назад забирали “двухсотых”. Я скажу одним словом, це зрадники”, – зазначив військовий Роман Нестерчук.

Коментарі “кіборгів” щодо з’їзду Тимошенко: відео

22 січня на з’їзд “Форум єднання” Юлія Тимошенко оголосила про свій намір йти на пост Президента України. Серед учасників форуму були і півбатальона ветеранів з різних підрозділів у формі. Вони вийшли на сцену і “співали оди” Юлії Володимирівні.

Тому 1 лютого ветеранський спілка збирає конференцію в кризовому Українському медіа-центрі, щоб висловити своє ставлення до участі військових в агітації Тимошенко.