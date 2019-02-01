Тариф на воду для мешканців Києва підвищено на 11% з 1 лютого

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на водопостачання і водовідведення для ПРАТ “Київводоканал” з 1 лютого на 11,4% – до 20,376 грн (з ПДВ 3,396 грн) за 1 кубометр.

Згідно з текстом постанови НКРЭКУ, опублікованому в урядовій газеті “Урядовий кур’єр” 31 січня, відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 25 січня.

Тариф на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем встановлений на рівні 21,756 грн (в тому числі ПДВ 3,626 грн), що на 11% вище тарифів, чинних до 1 лютого.

Як повідомлялося, в 2018 році тарифи “Київводоканалу” підвищувалися двічі.

Зокрема, у платіжках за жовтень було відображено підвищення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води і відведення холодної та гарячої води на 17%. Тариф на централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) після підвищення склав 19,596 грн за кубометр.

Основними акціонерами компанії, згідно з даними НКЦБФР, на четвертий квартал 2017 року є ПРАТ “Компанія “Київенергохолдинг” (67%, Київ) та департамент комунальної власності Київської міськдержадміністрації (25,5%).