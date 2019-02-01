У Китаї хлопчик влаштував вибух в каналізації феєрверком

Вогонь вступив в реакцію з метаном.



У Китаї хлопчик випадково підірвав каналізаційну шахту феєрверком. Інцидент потрапив на камери спостереження.

У міському окрузі Чифэн дитина підпалив феєрверк і кинув її на тротуар, де якраз був каналізаційний люк. На кадрах видно, як відбувається потужний вибух.

З шахти піднімається стовп диму, а тротуарна плитка розлітається в сторони. Наляканий хлопчик відразу кидається в бік.

У поліції припустили, що в каналізаційній шахті скупчився легкозаймистий газ метан, який і став причиною вибуху.