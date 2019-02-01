У Франції нагородили громадянством чоловіків, зловивших терориста

Нагороду отримали три американця.



Троє американців, що перешкодили теракту у французькому поїзді в 2015 році, отримали громадянство Франції.

Жителі каліфорнійського міста Сакраменто Спенсер Стоун, Алек Скарлатос і Ентоні Садлер отримали громадянство на спеціальній церемонії за участю генерального консула Франції в Сан-Франциско і почесного консула Франції в Сакраменто.

Троє чоловіків подорожували з Амстердама в Париж під час поїздки в Європу і допомогли затримати чоловіка, який почав стріляти в поїзді.

Напад стався 21 серпня 2015 року в швидкісному поїзді Амстердам – Париж. 26-річний марокканець Аюб Ель-Хаззани відкрив вогонь у вагоні, він був озброєний ножем і автоматом.

Троє американців знешкодили нападника і передали його поліції. Під час нападу вони отримали легкі поранення. Скарлатос раніше служив у Національній гвардії штату Орегон, а Стоун служив у ВПС США.

Пізніше стало відомо, що Хаззани був членом терористичного осередку, що діяла в Бельгії в січні 2015 року. Крім того, він міг брати участь у бойових діях на території Сирії. Іспанські спецслужби повідомляли французам про нього як про небезпечний терориста ще в лютому 2014 року.