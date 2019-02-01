Експерти пояснили, в чому причина стрибка рейтингу Зеленського

Експерти пояснили, в чому причина стрибка рейтингу актора і учасника президентських перегонів Володимира Зеленського.

За інформацією видавництва, більшість експертів підтвердили їм, що саме заява шоумена в новорічну ніч про похід на президентські вибори стало причиною зростання рейтингу.

Зазначається, що, за словами Олександра Чашковського, останні опитування проводилися вже після офіційної заяви актора, тому цей фактор має велике значення.

Як стверджує політолог Вадим Красев, це новорічний виступ безпосередньо вплинуло на приріст рейтингу Володимира Зеленскогою

«Коли Зеленський висувався, інші важковаговики ще не провели свої з’їзди. У цій різдвяної та новорічної паузі він був головним ньюсмейкером», — зазначив він.

За словами іншого політолога Руслана Бортника, у рейтингу актора поки видно ще один підсумок — він все далі відсуває від другого туру чинного президента України Петра Порошенка.