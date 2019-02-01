В Україні стали випікати майже в половину менше житнього хліба

У 2018 році в Україні значно скоротилось виробництво хліба. Найбільше скорочення торкнулося виробництва житнього хліба.

Про це повідомляє прес-служба Держстатистики.

Так, виробництво житнього хліба в минулому році порівняно з 2017 роком скоротилася майже на 48% – до 6 тисяч 16 тонн.

У той же час пшеничного хліба в Україні в минулому році стали випікати лише на 10% менше, ніж роком раніше. У 2018 році його було вироблено 395 тисячі 35 тонн.Також впало виробництво житньо-пшеничного і пшенично-житнього хліба в минулому році – на 10%, до 299 тисяч 315 тонн. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 9,6% порівняно з 2017 роком – до 949 тисяч 235 тонн.

Менше стали випікати та дієтичного хліба – на 7,6%. В минулому році його випустили 1000 451 тонни. Проте, зросло виробництво інших видів хліба – на 31,6%, до 5 тисяч 347 тонн.