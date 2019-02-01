У Британії помер винахідник ібупрофену

Доктор було 95 років.



Доктор Стюарт Адамс, який розробив болезаспокійливий засіб ібупрофен, помер у віці 95 років.

Доктор Стюарт Адамс перевірив ефективність чудодійного з’єднання, використовуючи його для лікування власного похмілля перед важливою промовою. Він віддав роки, тестуючи різні формули у вікторіанському будинку в Ноттінгемі, перш ніж відкрити “2- (4-изобутилфенил) пропіонова кислота” в 1961 році.

Знадобилося сім років, щоб препарат був схвалений і ліцензований, але зараз він є одним з найпопулярніших знеболюючих у світі. Доктор Адамс почав свою кар’єру у віці 16 років в Кембриджширі, що спонукало його вчитися на ступінь по фармацевтиці в університеті Ноттінгема.

Пізніше він отримав докторську ступінь в області фармакології в Університеті Лідса, перш ніж приєднатися до дослідного відділу Boots в 1952 році. Доктор Адамсу було доручено знайти лікування ревматоїдного артриту, настільки ж ефективний, як стероїди, але без побічних ефектів, – ця мета привела його до довгої подорожі до відкриття ібупрофену.

Стюарт Адамс отримав за свої дослідження кілька нагород – почесне докторське звання від Ноттінгемського університету і дві меморіальні таблички від Королівського хімічного товариства. Сьогодні фармацевтичні компанії по всьому світу щорічно випускають неймовірну кількість ібупрофену в різних формах і видах під різними комерційними назвами.