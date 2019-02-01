У Нью-Йорку помістили в ізолятор відому російську актрису

Зараз артистка чекає суду.



У США заарештували актрису Ірину Усок, зірку серіалу “Даша Васильєва”, фільму “Мама, не горюй”.

Актрису театру “Співдружність акторів Таганки” – затримали в аеропорту Нью-Йорка і помістили в місцевий ізолятор. Зараз артистка чекає суду.

Заарештовану в Штатах Ірину Усок підозрюють у кіднепінгом – викрадення дитини.



Поліцейські забрали актрису прямо з аеропорту: вона щойно прилетіла з Росії.

Як виявилося, за затриманням Ірини Усок в США ховається ціла мильна опера.

Актриса зустрічалася з американцем, народила від нього дитину, але любов пройшла – ось вона і поїхала додому, забравши дитину. Тиждень тому вона повернулася в Штати – в аеропорту Нью-Йорка її вже чекала поліція.

Дитину віддали родині батька – виявилося, хлопець давно подав заяву про викрадення. У США це серйозний злочин, за який зірці можуть дати 20 років в’язниці.