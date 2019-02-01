Мільйонерка з райцентру. Білоруска виїхала в США і до 30 заробила свій перший $1 млн

Білоруска Христина Уродимская переїхала в Каліфорнію 11 років тому. Недовго пропрацювавши в найм, вона вирішила, що хоче заробляти самостійно. Почала продавати на Amazon, а коли зрозуміла, що досягла стелі, відкрила власне виробництво і за рік заробила свій перший мільйон. І все це до 30 років. Ось історія Христини.

— Я родом з Слоніма. Навчалася в Барановичском державному університеті, вивчала англійську і німецьку мови. Після четвертого курсу поїхала працювати в США. Мені був 21 рік.

Тоді в Білорусі серед студентів, особливо тих, хто вивчає іноземні мови, були популярні кілька програм, за якими можна було поїхати за кордон, щоб попрацювати і поліпшити знання мови. Я вибрала роботу на круїзному лайнері, так як працювати там можна було цілий рік. Інші програми давали візи лише на кілька місяців і не надавали житло.

Цілий рік ти знаходишся на кораблі. Раз на два-три дні можна було виходити погуляти по місту, в який він прибував. Можливість подивитися країну теж була непоганим бонусом. Але зараз можу сказати, що ця робота була важкою і дуже загартовувала дух.

<cite>Постійно знаходитися в закритому просторі з одними і тими ж людьми, робити монотонну роботу було непросто. Депресія, звичайно, накривала часом.</cite>

Наприкінці свого робочого року я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, він родом з України. Я повернулася в Білорусь, а через місяць він приїхав і забрав мене назад в Америку. Через кілька місяців після переїзду ми одружилися і досі разом.

Фото з особистого архіву Христини Уродимской

Бізнес на Amazon

Багато людей говорили мені: якщо ти хочеш чогось досягти у США, потрібно займатися бізнесом, так як це країна можливостей. Ці люди опинилися на 100% праві. У мене були думки піти вчитися, але на американську освіту на той момент у мене не було грошей, а реалізувати себе хотілося.

Через півроку після переїзду я влаштувалася на роботу в медичну компанію, яка надавала послуги і продавала деякі медичні товари.

<cite>Через деякий час я зрозуміла, що ця продукція користується попитом. І запропонувала керівництву відкрити онлайн-магазин. За три-чотири місяці продажу просто злетіли. </cite>

Власники запропонували мені працювати 50 на 50 від прибутку інтернет-магазину. Але через рік — мабуть, побачивши, що упускають — передумали, вирішили зі мною розлучитися і робити все самостійно.

На деякий час це мене емоційно підкосило, але чоловік мене дуже підтримав. Я вирішила, що сама можу займатися бізнесом. Ідея продавати медичні товари, продукцію для здоров’я, для вагітних мені подобалася. У цьому завжди є потреба, це завжди користується попитом.

Я створила свій онлайн-магазин Amazon, знайшла постачальників продукції, зробила каталог і почала працювати. Я займалася просуванням товарів, маркетингом, відстежувала трафік і так далі — все робила сама. У той період я заробляла $ 2-3 тис. на місяць. Коли товарів стало багато, я орендувала склад і найняла людей, які мені допомагали.

Фото з особистого архіву Христини Уродимской

Важливо розуміти, що коли ти займаєшся продажами, тим більше в США, робота стає всій твоїм життям, ніхто за тебе нічого не зробить. Зупинився хоч на пару днів — перестав заробляти. Наведу наочний приклад. У мене пологи були призначені на вівторок.

<cite>В суботу я завершила всі важливі справи, в понеділок у мене почалися перейми, мені зробили кесарів розтин. У вівторок мені принесли в палату для роботи ноутбук. Через тиждень я вже була в офісі і на складі.</cite>

У США жінка не може дозволити собі народити дитину, якщо у неї немає на це грошей. За медичну страховку і пологи потрібно платити. І дуже багато. Якщо ти хочеш продовжувати працювати після народження малюка, критий і дитячий садок теж коштують грошей. Тут немає декретної відпустки на 3 роки, кілька тижнів — і все. Держава ніяк допомагати тобі не буде.

Але, зізнатися, саме це мене і стимулювало. Я поставила перед собою мету: заробити достатньо грошей, щоб мати можливість народити дитину. Також я хотіла до 30 років купити квартиру в іпотеку і виплатити її. У мене все вийшло. З квартирою я розібралася ще до вагітності. Знайшла квартира в хорошому районі Сан-Дієго на березі океану. 5 років тому вони коштували $ 435 тис. Перший внесок — $ 80 тис. За три роки я все виплатила повністю. Після я захотіла купити будинок. Накопичила грошей на перший внесок, взяла іпотеку і купила його, а квартиру стала здавати в оренду — тепер вона покриває мої платежі по іпотеці за будинок. Ще один такий маленький пасивний бізнес.

Фото з сайту wikimedia.org

Від $ 2 тис. за перший місяць — до $ 1 млн

Попрацювавши так трохи більше 5 років на Amazon, я зрозуміла, що досягла свого фінансового стелі. Мій особистий дохід без обліку всіх витрат становив $ 7-8 тис. на місяць, і більше заробляти я вже не змогла б. Потрібно було розвиватися далі. Я вирішила відкрити свою компанію, яка буде виробляти товари. Так з’явилася Terramed LLC.

Ми виробляємо товари медичного призначення (компресійні шкарпетки, колготки, бандажі для вагітних і т. д.). Виробництво розмістили на підприємстві на Тайвані, там працюють близько 200 чоловік. Завод мені, звичайно, не належить, ми працюємо на обопільно вигідних умовах. На утримання виробництва у місяць витрачає близько $ 50 тис. Продажами тепер займаються інші люди на Amazon, як і я сама раніше. Вони ж просувають продукцію. На рекламу в мене йде близько $ 500 на тиждень. Ми починали з $ 2 тис. виручки за перший місяць роботи, до кінця року оборот (річний) склав уже $ 1 млн.

В Америці ніхто нічого не винаходить. Всі беруть щось вже існуюче, що користується попитом, покращують це і продають. Так робимо і ми, у нас непогано виходить.

<cite>І немає якогось особливого рецепту успішності, є важка і копітка робота. Я вважаю, що всі білоруси такі: вперті і дуже працьовиті люди, які йдуть до кінця.</cite>

Зі мною працюють ще 3 людини, які допомагають з фінансами і іншими питаннями. Якщо завдання розподіляти правильно, то більше людей і не потрібно. Плюс тепер у мене немає свого складу. Ми просто відправляємо все на склад Amazon, і вже там інші люди займаються продажем наших товарів, сервісом для клієнтів, відправленням, поверненнями і так далі.

Фото з особистого архіву Христини Уродимской

Найскладніше в цьому бізнесі те, що все постійно змінюється. Потрібно завжди стежити за ринком, дивитися, що люди купують, які відгуки потім пишуть, чого хочуть, а чого немає. Потрібно постійно стежити за конкурентами, дивитися, що нового з’явилося, швидко реагувати.

Я відчуваю, що моя слабка сторона як бізнесмена — це маркетинг. І зовсім немає часу піти і отримати освіту саме в цьому напрямку. А навіть якщо б і було, мені здається, в маркетингу все так швидко змінюється, що отримана освіта мені б не стало в нагоді, так як інформація вже просто застаріла.

Я і в Білорусі не сиділа би на дивані

Я впевнена, що Америка — найкраща для ведення бізнесу країна. Тут дуже багато можливостей і дуже вдячна публіка. Американці обожнюють купувати. У них це культ, хобі. Вони купують після роботи, під час перерв. Для них абсолютна норма під час обіду заглянути на Amazon і подивитися, що там новенького продають.

<cite>У Білорусі купують тільки якщо щось потрібно, а тут люди можуть це робити, тому що, наприклад, їм нічим зайнятися в дану хвилину.</cite>

Але так само, як американці люблять купувати, вони люблять і повертати. 20% повернень — це норма.

Якби я залишилася в Білорусі, то, звичайно, не сиділа б на дивані і не плакала. Думаю, теж що-небудь придумала б. Я впевнена, що бізнесменами народжуються. Ніякі університети та магістерські ступені не допоможуть тобі, якщо у тебе немає внутрішнього розуміння, як заробляти гроші, як продавати. Це, я вважаю, найголовніше якість, яке необхідно підприємцю.