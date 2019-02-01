«Передаємо за проїзд»: чому перевізників очікують багатомільйонні збитки

АМКУ може змусити транспортні компанії повернути державне фінансування, пише Mind.

Вартість користування громадським транспортом в Україні – одна з найнижчих у світі. Але не тому, що інноваційні українські маршрутки їздять на порівняно дешевому повітрі, а тому що місцеві влади доплачують перевізникам. Така державна турбота – звичайно, добре, але з початком дії закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» до розміру «турботи» держава повинна підходити з розумом. І з серпня 2017 року у більшості випадків державні органи повинні погоджувати виплату компенсації для транспортних компаній з Антимонопольним комітетом. Що з цього виходить – проаналізувала Олена Гадомская, юрист юридичної фірми «Астерс».

Що відбувається? Турбота держави про громадян проявляється різними способами. Наприклад, наданням нам місця в громадському транспорті, навіть стоячи.

До речі, платимо за проїзд ми зазвичай менше, ніж це насправді коштує. Місцева влада компенсують перевізнику різницю між реальною вартістю проїзду громадським транспортом і тим, що ми платимо, а також безкоштовне перевезення пільгових категорій пасажирів та ряд різних витрат, пов’язаних з громадським перевезень.

Державі доводиться так сумлінно виплачувати компенсацію перевізникам за особливий статус цієї послуги. На мові державної допомоги послуга з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування – це послуга загального економічного інтересу. Загальний інтерес послуги перевезення для населення в тому, що проїзд у маршрутці, тролейбусі, трамваї завжди повинен бути доступною, тобто низькою ціною, а їх зупинки – практично під будинком.

Низька ціна проїзду невигідна для перевізників автобусними маршрутами загального користування без фінансування держави, інакше – одні збитки. Ось і доводиться державі стимулювати транспортні компанії, відшкодовуючи витрати за послуги з таким загальноекономічним статусом.

Як АМКУ перевірить вартість послуги? Норми державної допомоги не діють на виплату державою відшкодування (компенсації) компаніям (в тому числі транспортним), що надають послуги загального економічного інтересу. Але тільки у випадку, якщо умови надання компенсації відповідають критеріям рішення Європейського суду по справі Altmark Trans GmbH. Це своєрідна формула віднесення/неотнесения компенсації за послуги загального економічного інтересу до державної допомоги.

За цією формулою компенсація за громадські послуги по перевезенню пасажирів не буде вважатися державною допомогою, якщо виконуються одночасно чотири умови:

Обов’язки транспортної компанії перевозити пасажирів, встановлені договором або законом.

Розрахунок розміру компенсації повинен бути попередньо встановлено, тобто повинна бути методика (параметри, формула) розрахунку.

Сам розмір компенсації повинен відповідати реальним витратам транспортної компанії і не перевищувати їх.

Транспортна компанія повинна бути обрана на конкурсі (щодо критеріїв відбору переможця на конкурсі є нюанси, але тут не про це). Але якщо конкурсу не було, є план «Б» – порахувати розмір компенсації, порівнюючи витрати подібних компаній.

Якщо хоча б одна з умов не виконується, то надання фінансування містить ознаки державної допомоги, а це означає, що державний орган повинен погодити виплату компенсації для транспортної компанії з Антимонопольним комітетом України.

А як це робиться в ЄС? Як показує практика ЄС, «хоча б одна умова не виконується майже завжди. Тому Європейська комісія часто оцінює державну фінансову підтримку транспортним компаніям за правилами саме державної допомоги. Тобто оцінює, не спотворить таке фінансування здорову конкуренцію на ринку перевезень.

Зазвичай Європейська комісія таку державну допомогу дозволяє.

Українські історії. В Україні практично всі проходять тест Альтмарка. То чи місцеві органи так чітко вивчили критерії, то щось не так з оцінкою програм фінансування транспортних перевізників.

На сьогодні є один випадок, коли з Альтмарком у місцевої державної влади не склалося. І тому АМКУ вирішив заборонити Вінницькому міській раді компенсувати витрати транспортної компанії, що здійснювала перевезення на автобусному маршруті загального користування у Вінниці. Разом їм доведеться якимось чином повертати у бюджет 13 млн євро незаконної державної допомоги або оскаржувати рішення в суді.

Рішення АМКУ про повернення фінансування за програмою державної допомоги – вже сумний прецедент, який може суттєво зменшити бюджет транспортної компанії і змусити пасажирів ходити пішки. І тепер залишається зробити висновки. Альтмарк повинен стати другом для місцевої влади та перевізників. Щоб було кому передавати за проїзд».

«Передаємо за проїзд»: чому перевізників очікують багатомільйонні збитки оновлено: Лютий 1, 2019 автором: Redactor