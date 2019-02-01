«Універсал Банк» Тігіпко оштрафували на 14 мільйонів

Сергій Тігіпко
Національний банк оштрафував «Універсал Банк», що входить в
групу «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка, на 14,4 млн гривень. Штраф накладено за
порушення фінансового моніторингу, повідомили в прес-центрі НБУ,
Так, банк покараний за ризикову діяльність, яка
полягає в проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу
засобів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн.
Основний обсяг зазначених операцій було проведено в період з червня 2016 року по травень
2017 року.
«Ці операції проводилися, зокрема, на підставі
документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких
підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових
потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг), для
подальшого перерахування коштів іншим контрагентам за зовсім інші товари
(послуги)», – описали схему в НБУ.
«Універсал Банк» продовжував обслуговувати тих клієнтів, у
щодо яких прийнято рішення про припинення ділових відносин (цим
клієнтам було встановлено неприйнятно високий ризик), що, на думку регулятора,
говорить про формальний підхід до виконання вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу.
Окремі клієнти банку та їх контрагенти фігурують в
кримінальних процесах як підприємства, що мають ознаки фіктивності, та як
учасники незаконної діяльності, пов’язаної з виведенням готівки, наданням
послуг з мінімізації податкових зобов’язань та конвертацією грошових
коштів, пособництво в ухиленні від сплати податків, незаконного виведення
безготівкових коштів.
Крім того, у січні 2019 року санкції НБУ були застосовані до
«Юнекс Банку» та «Правекс-банку». Перший відбувся застереженням, другого
виписали незначний штраф у розмірі 200 тисяч гривень.
Раніше SKELET-info повідомляв, що аптечна мережа TAS має намір придбати аптечний бізнес торгової мережі «Космо» до кінця першого кварталу 2019 року.