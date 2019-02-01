«Універсал Банк» Тігіпко оштрафували на 14 мільйонів

Сергій Тігіпко

Національний банк оштрафував «Універсал Банк», що входить в

групу «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка, на 14,4 млн гривень. Штраф накладено за

порушення фінансового моніторингу, повідомили в прес-центрі НБУ,

Так, банк покараний за ризикову діяльність, яка

полягає в проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу

засобів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн.

Основний обсяг зазначених операцій було проведено в період з червня 2016 року по травень

2017 року.

«Ці операції проводилися, зокрема, на підставі

документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких

підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових

потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг), для

подальшого перерахування коштів іншим контрагентам за зовсім інші товари

(послуги)», – описали схему в НБУ.

«Універсал Банк» продовжував обслуговувати тих клієнтів, у

щодо яких прийнято рішення про припинення ділових відносин (цим

клієнтам було встановлено неприйнятно високий ризик), що, на думку регулятора,

говорить про формальний підхід до виконання вимог законодавства у сфері

фінансового моніторингу.

Окремі клієнти банку та їх контрагенти фігурують в

кримінальних процесах як підприємства, що мають ознаки фіктивності, та як

учасники незаконної діяльності, пов’язаної з виведенням готівки, наданням

послуг з мінімізації податкових зобов’язань та конвертацією грошових

коштів, пособництво в ухиленні від сплати податків, незаконного виведення

безготівкових коштів.

Крім того, у січні 2019 року санкції НБУ були застосовані до

«Юнекс Банку» та «Правекс-банку». Перший відбувся застереженням, другого

виписали незначний штраф у розмірі 200 тисяч гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що аптечна мережа TAS має намір придбати аптечний бізнес торгової мережі «Космо» до кінця першого кварталу 2019 року.