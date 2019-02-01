НАПК направило до суду протоколи з в. о. голови ФДМУ Трубарову

Віталій Трубаров

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення за надання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях та несвоєчасне повідомлення про зміни в майновому стані щодо в. о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова. Як повідомили в прес-службі НАПК, чиновник подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях за 2016 і 2017 роки.

«За результатами перевірки декларацій встановлено, що зазначені

відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 288 842 грн (у декларації за 2016

рік) і 303 400 грн (у декларації за 2017 рік)», — сказано в повідомленні.

У Нацагентстві також відзначають, що складання протоколу та передача

її до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а підставою

для провадження у справі про адмінправопорушення в судовому порядку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що силовики так і не вручили Трубарову підозру у справі про незаконну приватизацію будівлі на Хрещатику, де раніше заочно підозрювали колишнього міністра побіжного президента Віктора Януковича Миколи Присяжнюка.