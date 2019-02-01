Росія продовжує трощити долар США

Росія слід запланованим курсом дедоларизації, наносячи удар по американській валюті. Попри гучні розмови Мінфіну США, держава щомісяця несе помітні економічні втрати. Причина цього криється в оголошеній торговельної війни з Китаєм, а також у антиросійських санкції.

Так, до кінця минулого року Росія скоротила свої вкладення в облігації США на 2 мільярди доларів. Інформацію про це оприлюднило американське казначейство. Зараз обсяг вкладень у короткострокові цінні папери становить – 9,06 млрд доларів, а довгострокові – 3,75 млрд.

На даний момент Росія позбулася про казначейських паперів Мінфіну США на 80 млрд доларів і вибула зі списку 30 найбільших власників американських облігацій.

Незважаючи на те, що Китай і сьогодні залишається головним утримувачем цінних паперів США, він також серйозно знизив обсяг своїх вкладень. Так, тільки за один місяць в кінці 2018 року, сума зменшилася на 17 млрд доларів. При цьому КНР не планує уповільнити темп позбавлення від американських облігацій.

Зрозуміло, всі ці дії проти економіки США не могли залишитися простим «пшиком», адже сума американського держборгу зросла на 2 трлн з моменту інагурації Трампа. На сьогоднішній день заборгованість Сполучених Штатів становить 22 трлн. Незважаючи на гучні обіцянки президента погасити борг до кінця другого президентського терміну, навряд чи подібного судилося статися.

Принаймні, що відбуваються сьогодні в США події чітко демонструють, що фінансовий міхур вже дав помітну тріщину, а значить його вибух лише справа чергової помилки Вашингтона.