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Столична поліція зі стріляниною затримала львівського чиновника

01.02.2019

Столичная полиция со стрельбой задержала львовского чиновника

Співробітники правоохоронних органів української столиці змушені були застосувати зброю під час затримання комунальника Львівської області, який погорів на досить великому відкаті.

Про це журналістам розповіли в прес-службі Національної поліції Києва.

Вчора неподалік від Міжнародного виставкового центру був затриманий керівник комунального підприємства Стрийської міської ради, а також директор спільноти, яка надала коммунальнику відкат на суму 680 тисяч гривень. У зв’язку з тим, що представник комунальних служб намагався втекти з місця злочину, поліція застосувала зброю.

Правоохоронцям вдалося встановити, що керівник комунального підприємства, разом з директором спільноти організували злочинну схему розкрадання коштів з державного бюджету. Директор повинен був дати коммунальнику відкат у вигляді вищезазначеної суми для того, щоб отримати кошти на придбання техніки в повному обсязі. Зловмисники були застукані саме під час процесу передачі відкату. У відповідності з даним фактом слідчі ГУНП у Львівській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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