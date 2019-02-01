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В Японії викрили інтернет-продажу радіоактивних речовин

01.02.2019

В Японии разоблачили интернет-продажи радиоактивных веществУ Мережі продавали уран.

Влада Японії припинили продаж радіоактивних матеріалів на інтернет-аукціоні Yahoo.

Продаж порошку в пробірці під назвою «Уран 99,9%» помітили співробітники Агентства з ядерного регулювання в кінці 2017 року.

Поліція знайшла продавця і вилучила у нього кілька грамів матеріалу, який, згідно з перших тестів, був радіоактивним. Продавець заявив, що купив речовина онлайн за кордоном, пише Mainichi. За попередніми даними, мова може йти про збідненій урані або урановому концентраті.

Поліція має намір порушити справу про порушення правил обігу радіоактивних матеріалів. Можливе покарання – до року позбавлення волі і штраф у розмірі мільйон ієн (близько дев’яти тисяч доларів).

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