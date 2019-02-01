Британцям дозволять відвідувати країни ЄС без візи після Brexit

Рішення затвердили посли країн ЄС.

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про надання безвізового режиму для громадян Великобританії після Brexit.

“Посли ЄС сьогодні домовилися, що після Brexit громадянам Великобританії, які будуть прибувати в Шенгенську зону на короткий термін (90 днів у будь-180 днів), необхідно надати безвізовий режим. Посли уповноважили голови Ради розпочати переговори з Європейським парламентом за цим законодавчим пропозицією”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами ЄС, відмову від віз надається за умови взаємності. Уряд Сполученого Королівства заявив, що він не має наміру вимагати отримання візи від громадян ЄС, які подорожують в Британію на короткий термін.

“У разі якщо Сполучене Королівство запровадить візові вимоги для громадян принаймні однієї держави-члена в майбутньому, буде застосовуватися існуючий механізм взаємності, і три установи і держави-члени зобов’язуються діяти негайно в застосуванні механізму”, – зазначили у Брюсселі.

Безвізовий в’їзд передбачається незалежно від того, чи вийде Британія з ЄС за угодою або без нього.

Візові виключення ЄС поширюються на короткі поїздки тривалістю до 90 днів, в даний час близько 60 країн світу користуються цією системою – від Японії до України. Такий безвиз не дає права на роботу в ЄС.