Борг населення за “комуналку” вже перевищив 50 млрд грн

У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 гривень до 50,75 млрд гривень порівняно з листопадом.

Борг за квартирну плату станом на 1 січня 2019 року збільшився на 19,5 млн гривень до 4 040,6 млн гривень.

Заборгованість за опалення і гаряче водопостачання збільшилася на 3 030,1 млн гривень до 16 631 млн гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 4 270,1 млн гривень до 26 400 млн гривень. У грудні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 607,907 млн гривень), Харківській (2 734,931 млн гривень) та Дніпропетровській (2 398,612 млн гривень) областях; за газопостачання – у Харківській (2 833,484 млн гривень), Дніпропетровській (2 693,752 млн гривень) і Одеській (2 387,432 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в грудні зафіксована в Києві (800,157 млн гривень), Дніпропетровській (846,259 млн гривень) і Донецькій (350,547 млн гривень) областях.