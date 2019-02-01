У Словаччині вже 15 кандидатів у президенти хочуть замінити Кицьку

На пост президента Словаччини під час виборів 16 березня буде претендувати 15 кандидатів.

За останніми опитуваннями, найбільші шанси здобути перемогу в президентській гонці у Роберта Мистрика – вченого, підприємця і політика, заснував партію Sloboda a Solidarita ( “Свобода і солідарність”, SaS) і словацького дипломата, віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича.

Серед кандидатів також голова правлячої партії Most-Híd Білого Бугара, лідер ультраправих Lidová strana Naše Slovensko ( “Народної партії “Наша Україна”) Мар’ян Котлеба, представник опозиційного руху Jsme Rodina (“Ми сім’я”) Мілан Крайняк, колишній голова словацького парламенту Франтішек Миклошко, голова громадського об’єднання Slovenské hnutí obrody ( “Словацьке рух відродження”) Роберт Швець, підприємець Богуміла Таухманнова і юрист Зузана Чапутова.