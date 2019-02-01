У Словаччині викликали посла Польщі з-за постачання зіпсованого м’яса

Частина поганого м’яса потрапила до школи.



Міністр сільського господарства Словаччини викликав польського посла в Братиславі з-за скандалу з м’ясом хворих корів, яке було завезено 10 країн ЄС.

Близько 300 кг польського м’яса було експортовано в Словаччину, частина його потрапила в школи і ресторани.

Міністр сільського господарства Габріела Матечна заявила, що вона обговорила з послом Кшиштофом Стржалкой, які заходи Польща прийме для запобігання повторення цієї проблеми.

Прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні закликав усі школи використовувати тільки м’ясо словацького походження.

Скандал розгорівся через демонстрації на польському телебаченні прихованої зйомки на бойні біля Острув-Мазовецькою на північному сході Польщі. Показали, як корів, які не могли навіть стояти, затягують з вантажних автомобілів на бійню.

Польські власті визнали, що ця яловичина потрапила у Фінляндії, Угорщини, Естонії, Румунії, Швеції, Франції, Іспанії, Литви, Португалії та Словаччини.