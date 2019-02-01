У США заявили про вихід з ракетного договору

Тепер може початися гонка озброєнь.



Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни з-за того, що Росія роками порушувала домовленості.

З такою заявою він виступив у п’ятницю в Державному департаменті.

Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (ДРСМД) довгий час грав центральну роль в обмеженні певних видів ядерного озброєння, яке можуть розгорнути обидві країни. Існує побоювання, що без цього договору почнеться нова гонка ядерних озброєнь.

“Порушення Росією (договору) піддали великому ризику життя мільйонів європейців і американців … Наш обов’язок – відповісти належним чином”, – сказав Помпео

Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору в грудні. Він висунув Росії 60-денний термін для того, щоб вона повернулася до виконання своїх зобов’язань. Ультиматум США завершується в суботу.

Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ в таємній розробці забороненої ракетної системи, “яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном”.

У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати приостановлят свої зобов’язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.

США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки та пов’язані з ними обладнання.

Росія заперечувала всі звинувачення США. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив у п’ятницю, що Росія жалкує про рішення США і звинувачує Вашингтон у “небажанні вести які-небудь істотні переговори”.