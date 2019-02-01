Експерти розповіли, які соціально значимі продукти подорожчають найбільше

Хліб і куряче м’ясо обійдеться росіянам в круглу суму

У лютому очікується різкий зліт продовольчої інфляції. Запаси продуктів, які торгові мережі придбали за цінами 2018 року, вже виснажилися, а закупівлі нових обходяться суттєво дорожче. І поки сільгоспвиробники і продавці піднімають ціни на свій товар, споживач, саме нижня ланка цієї торгової ланцюга, чекає, коли розкручений цінової моховик завдасть удару по його гаманцю. Експерти стверджують, що час прийшов, а драйверами зростання цін в лютому стануть такі соціально значущі товари, як хліб, молоко, яйце, і куряче м’ясо. Населенню доведеться економити або купуючи продукти меншого обсягу, або перейшовши на їх дешеві замінники, наприклад, на напівфабрикати.

З початку 2019 року щотижня на прилавках магазинів з’являється такий собі «продукт-метеор», який дорожчає сильніше всього: то яйця, курка, то борошно… Відбувається це, переважно, з-за підвищення ПДВ, ключової ставки і подорожчання палива. Ще восени 2018-го аналітики споживчого ринку говорили про те, що серйозна хвиля зростання цін накриє росіян в лютому цього року: в першу чергу, подорожчають крупи та овочі, а динаміка зростання цін може зберегтися до квітня.

Виконавчий директор Асоціації виробників і постачальників продовольчих товарів «Руспродсоюз» Дмитро Востріков зазначав, що зростання споживчих цін може скласти близько 8%, а найбільш різкі зміни вартості відбудуться в першому кварталі 2019 року.

Вартість хліба, яєць, а також курячого м’яса пішла на зліт ще в минулому році і до цих пір продовжує набирати висоту. Востріков передбачав, що зростання цін на хлібобулочну продукцію складе 6-7%. Пекарі будуть всіма силами намагатися покрити витрати виробництва. Ще восени минулого року ЗМІ писали, що виробники просять торгові мережі підняти відпускні ціни на 8-12%. За розрахунками виробників в 2019 році вартість їх продукції може зрости до 20%. Ряд фахівців не поділяють думки, що роздрібна вартість хлібобулочних виробів зростає через збільшення ПДВ. За їх словами, всьому провиною подорожчання зерна і борошна. За 2018 рік ціна борошна першого ґатунку та житнього борошна зросла в середньому на 27%.

Аграрії також попереджали про збільшення ціни натуральних молочних продуктів, виготовлених без рослинних жирів, на 5-15%. Виробники такої продукції розраховують на різкий стрибок попиту: вона стане кидатися в очі, коли на її упаковку завдадуть заповітну маркування про «чистоту» їх продукції, що і спокусить їх задерти цінник.

Згадаймо і про «дев’яток» яєць: повідомлення про зменшених упаковках з меншою кількістю продукту за колишніми цінами на початку 2019 року буквально підірвала інформаційне поле. За підсумками 2018 року їх вартість збільшувалася швидше, ніж на інше продовольство. За даними Росстату, яйця подорожчали в грудні 2018-го майже на 26% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. До речі, таке істотне збільшення ціни очікується за традицією перед Великоднем, цього року свято випало на 28 квітня. Споживчий попит на товар різко підскочить і аграрії підвищать ціни, які й надалі не зменшаться, попереджають фахівці.

Подорожчання палива — головний аргумент, який використовують птахофабрики, аргументуючи підвищення цін на свою продукцію. Вартість стала збільшуватися ще в середині 2018 року. В 2019-му тенденція на збільшення збереглася. За даними Мінсільгоспу, ціни на курятину виросли в середньому на 22% порівняно з січнем минулого року. За даними міністерства зараз птахофабрики продають м’ясо птиці за ціною 117,2 тис. рублів за тонну. Цей показник на 21,8% вище, ніж у січні минулого року. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з аграрно-продовольчої політики і природокористування Сергій Лісовський назвав й іншу причину зростання вартості продукції сільгоспвиробників. «Росія багато зерна продає за кордон, а з-за того, що рубль слабкий, ціна цього продукту на внутрішньому ринку зросла на 20-30%, тому що в себе продавати не вигідно», — зазначив сенатор.

Враховуючи виробничий ланцюжок і логістику товару, для кінцевого споживача ціни на продукти з початку року вже виросли більш ніж на 2%, стверджує провідний аналітик Forex Optimum Іван Капустянський. За його словами, негативні наслідки зростання цін на бензин нікого не оминуть. «Для бізнесу це підвищення витрат і, як наслідок, зростання собівартості, — зазначив експерт. — Ці витрати компанії будуть переносити на споживача. Що, в умовах відсутності зростання реальних доходів, стане серйозним ударом по добробуту громадян».