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Маск зробив все патенти Tesla відкритими

01.02.2019

Маск сделал все патенты Tesla открытымиЗасновник компанії зробив подарунок світу

Ілон Маск зробив все патенти компанії Tesla відкритими і загальнодоступними в рамках боротьби зі змінами клімату.

Це винятковий жест в епоху, коли компанії захищають навіть незначний прогрес у своїх технологіях, підкреслює видання.

Відзначається, що Маск зробив оголошення відразу після того, як влада США затримали громадянина Китаю, звинувативши його в крадіжці технологій самохідного автомобіля від Apple. За версією ФБР, затриманий планував вивести цю технологію в КНР, щоб потім передати компанії Xiaopeng Automobile.

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