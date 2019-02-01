Маск зробив все патенти Tesla відкритими

Засновник компанії зробив подарунок світу



Ілон Маск зробив все патенти компанії Tesla відкритими і загальнодоступними в рамках боротьби зі змінами клімату.

Це винятковий жест в епоху, коли компанії захищають навіть незначний прогрес у своїх технологіях, підкреслює видання.

Відзначається, що Маск зробив оголошення відразу після того, як влада США затримали громадянина Китаю, звинувативши його в крадіжці технологій самохідного автомобіля від Apple. За версією ФБР, затриманий планував вивести цю технологію в КНР, щоб потім передати компанії Xiaopeng Automobile.